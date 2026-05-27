健康網》陰天紫外線照樣毒！ 醫示警4大眼疾找上門

眼科醫師粘靖旻表示，陰天雖不刺眼，但仍有超過7成紫外線可穿透雲層傷害眼睛。挑選太陽眼鏡應認明「UV400」標示，才能有效阻隔UVA與UVB；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為陰天沒有陽光刺眼，就不需要戴太陽眼鏡，然而，紫外線不會因雲層而消失。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻指出，雲層只能阻隔約20%至30%的紫外線，仍有超過7成紫外線會到達地面。一旦長期忽略眼睛防曬，恐增加白內障、黃斑部病變、翼狀贅肉甚至光性角膜炎等風險。

粘靖旻於臉書粉專發文分享，很多民眾認為「今天沒有太陽，應該不用戴太陽眼鏡吧？」這個想法是眼睛最常見的防護誤區之一。事實上，陰天仍應該注意紫外線的傷害。長期紫外線曝曬，跟以下眼睛問題高度相關：

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●白內障提早發生，紫外線氧化水晶體蛋白，加速混濁。

●黃斑部病變，UVA直達視網膜，破壞感光細胞。

●翼狀贅肉，結膜組織增生往角膜蔓延，影響視力。

●光性角膜炎，短時間大量UVB曝曬，就像「眼睛曬傷」，劇烈刺痛。

民眾配戴太陽眼鏡可保護眼睛，只是太陽眼鏡應該如何選擇？粘靖旻建議，最重要的是確認是否具有「UV400」或「100% UV protection」標示，代表可阻隔400奈米以下紫外線，也就是UVA與UVB。鏡片顏色深淺並不等於防護能力，若只是深色鏡片卻沒有抗UV功能，反而可能更危險，因為瞳孔在較暗環境下會放大，讓更多紫外線進入眼睛。

此外，紫外線不只從正前方照射，也可能透過地面、水面或周遭環境反射，從側面進入眼睛。因此，包覆性較佳的大鏡框設計，通常能提供更完整防護。在海邊、雪地、水泥地等高反射環境，側面紫外線更不容忽視。

粘靖旻提醒，陰天、開車、騎車都要戴，擋風玻璃能阻隔部分UVB，但UVA照樣穿透。長時間開車的人，左側臉和左眼通常比右側曝曬更多，這也是為什麼研究發現駕駛座那側的白內障和皮膚老化往往更嚴重。

粘靖旻強調，兒童的水晶體比成人更透明，過濾紫外線的能力更弱，讓更多紫外線直達視網膜。從小養成戴太陽眼鏡的習慣，才能保護眼睛健康。

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