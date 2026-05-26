攝護腺癌發生率攀升！近3成晚期確診 醫學會籲男性PSA篩檢納公費

查岱龍認為，應將50歲以上男性PSA抽血納入公費常規檢查。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近年來攝護腺癌發生率持續攀升，且我國近3成攝護腺癌患者一直到第四期才確診，比例達美國的3.5倍。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍呼籲，應公費提供50歲以上男性定期PSA（攝護腺特異抗原）抽血檢查，並依據風險進一步追蹤、篩選風險族群，以利早期介入、早期治療。

國民健康署2023年癌症登記報告顯示，2023年男性新發癌症人數為7萬1,244人，攝護腺癌以9,985人名列男性第3大癌症，查岱龍指出，台灣每年新增的攝護腺癌患者中，有約28.06%確診時已是第四期、有遠端轉移的情況，比例遠高於美國的8%、英國的19%。

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查岱龍說，唯有早期診斷、早期治療，才能提高癌症患者治癒的機率，對於晚期轉移病患來說，醫療能提供的多只有延長壽命，維持生活品質，幾乎不可能根治，我國雖在良好的醫療照護品質下，攝護腺癌晚期患者的5年存活率表現與歐美差異不大，但也帶來相當龐大的醫療費用與照護負擔。

不過，查岱龍認為，國際已有實證資料顯示，定期PSA篩檢有助於早期發現攝護腺癌，其中歐洲超過16萬名男性參與的研究顯示，定期PSA篩檢可降低晚期攝護腺癌發生率30至50%，死亡率則降低13至27%，美國研究則顯示，長期未篩檢率每增加10%，5年後轉移性晚期攝護腺癌發生率將增加11%。

台灣泌尿科醫學會呼籲，落實前端精準篩檢與後端精準治療，才能幫助更多攝護腺癌患者的人生不因疾病而受限。（記者林志怡攝）

查岱龍強調，定期PSA篩檢是攝護腺癌最關鍵的安全防線，為落實健康台灣，應將50歲以上男性PSA抽血納入公費常規檢查，作為第一道廣泛防線，有疑慮者則進一步採取PHI（攝護腺健康指數）檢測，經標記為高風險者再進行攝護腺切片檢查，以期將晚期確診率自現行近3成降低至1成。

攝護腺癌治療方面，台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任委員吳俊德則指出，晚期患者經第一線賀爾蒙治療（ADT）後，癌細胞通常會產生抗藥性，進入「轉移性去勢抗性攝護腺癌」階段。

台大醫院核子醫學部主治醫師路景竹，雖化學治療是目前的標準治療，也有健保給付，但長者多難承受其副作用，近年來已有新的影像檢測技術與標靶治療做法，目前仍屬自費，需要醫師與患者充分溝通後再安排最合適的治療方案，也呼籲政府透過前端精準篩檢與後端精準治療，幫助更多攝護腺癌患者。

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