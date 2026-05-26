研究：成人運動量需多出建議3至4倍 才能顯著降低心血管風險

研究表明，成年人可能需要比目前公共衛生指南建議的運動量多3至4倍的運動量，才能顯著降低心臟病和中風的風險。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國1項研究表明，成年人可能需要比目前公共衛生指南建議的運動量多3至4倍的運動量，才能顯著降低心臟病和中風的風險。此研究發表在《英國運動醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，衡量心肺健康水平的常用方法是透過最大攝氧量 （VO2 Max） 來評估，它反映了人體在劇烈運動期間能夠利用的最大氧氣量。中國澳門理工大學的研究團隊透過測試參與者最大攝氧量，以調查運動量和心肺健康水平如何影響心血管疾病風險。

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研究團隊分析了2013年至2015年間收集的1萬7088名英國生物銀行參與者的數據。參與者的平均年齡為57歲，其中56%為女性，96%為白人。參與者連續佩戴腕式設備7天，讓研究人員追蹤其日常運動水平。參與者還完成了1項自行車測試，以估算最大攝氧量。

在平均7.8年的追蹤期內，研究團隊記錄了1233例心血管事件。其中包括874例心房顫動、156例心臟病發作、111例心臟衰竭和92例中風。研究人員發現，達到每週150分鐘運動指引建議量的成年人，無論體能水準如何，其心血管風險均降低了8%至9%。而每週進行560至610分鐘的中等強度至高強度運動的人，風險降低超過30%。

研究團隊也發現，與體能水平較高的人相比，體能水平最低的參與者每週需要額外約30至50分鐘的運動才能獲得類似益處。例如體能水準較低的人每週需進行約370分鐘的中等至高強度運動，才能將心血管風險降低20%，而體能水準較高的人只需要340分鐘。

這些分析結果顯示，成年人每週需要進行560至610分鐘的中等強度至高強度體能活動，才能顯著降低心血管風險，這大約是目前建議的每週至少150分鐘運動量的3至4倍。體能水平較低的人還需要比體能水平較高的人進行更多運動，才能獲得相同的心血管益處。

研究團隊表示，目前運動建議可能需要摒棄「一刀切」的做法，應該根據個人的體能水準來制定個人化的運動目標。研究人員稱，研究支持將目前的運動指南作為心血管保護的有效最低目標，而更個人化的建議可以幫助積極運動的人進一步降低心臟病的風險。

研究團隊指出，未來的健康指南可能需要區分為保證基本安全所需的中等至劇烈運動量，以及為實現最佳心血管風險降低所需的更高運動量。

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