自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》午睡不是越久越好 醫揭護腦抗老關鍵：超過這時間反傷身

2026/05/26 15:09

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，研究發現，規律性短暫午睡與較大的整體腦容量相關，顯示在生理上有助延緩大腦老化的進程；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，研究發現，規律性短暫午睡與較大的整體腦容量相關，顯示在生理上有助延緩大腦老化的進程；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕午睡真的能讓大腦變健康嗎？胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，研究發現，規律性短暫午睡與較大的整體腦容量相關，顯示在生理上有助延緩大腦老化的進程。不過，研究也提醒，腦容量增加並不等於智力提升，且目前也沒有數據證明午睡能直接強化記憶力或反應速度。他並提醒，最佳午睡時間應控制在控制在10至30分鐘，避免睡太久導致失智、憂鬱等負面健康影響。

黃軒於臉書粉專發文表示，1項英國倫敦大學學院的研究，支持「規律短暫午睡可能有助維持腦容量」，但目前沒有證據證明午睡會讓人更聰明、記憶力更好。因此，不應把午睡視為預防失智症的神藥。

他並提及，規律午睡可以補眠，也可能有助精神恢復，但目前科學證據顯示最強的大腦保養方式，則是晚上擁有高品質深層睡眠、規律運動與健康飲食、嚴格控制三高以及持續學習與維持社交。

至於午睡最佳時長，黃軒建議，應控制在10至30分鐘，也就是俗稱的「Power Nap」。這個睡眠時間長度能達到休息效果，避免過長睡眠導致負面健康影響，助益最高。

此外，黃軒提醒，多項研究指出，若午睡時間過長，超過1小時，甚至長達2至3小時，反而與失智症、憂鬱症、心血管疾病、睡眠障礙等風險相關。因此，午睡不是睡越久越好，想維持腦部健康，關鍵仍在於仍在於良好的夜間睡眠、規律運動以及均衡飲食等全方面的生活型態管理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中