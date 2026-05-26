健康網》午睡不是越久越好 醫揭護腦抗老關鍵：超過這時間反傷身

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，研究發現，規律性短暫午睡與較大的整體腦容量相關，顯示在生理上有助延緩大腦老化的進程；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕午睡真的能讓大腦變健康嗎？胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，研究發現，規律性短暫午睡與較大的整體腦容量相關，顯示在生理上有助延緩大腦老化的進程。不過，研究也提醒，腦容量增加並不等於智力提升，且目前也沒有數據證明午睡能直接強化記憶力或反應速度。他並提醒，最佳午睡時間應控制在控制在10至30分鐘，避免睡太久導致失智、憂鬱等負面健康影響。

黃軒於臉書粉專發文表示，1項英國倫敦大學學院的研究，支持「規律短暫午睡可能有助維持腦容量」，但目前沒有證據證明午睡會讓人更聰明、記憶力更好。因此，不應把午睡視為預防失智症的神藥。

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他並提及，規律午睡可以補眠，也可能有助精神恢復，但目前科學證據顯示最強的大腦保養方式，則是晚上擁有高品質深層睡眠、規律運動與健康飲食、嚴格控制三高以及持續學習與維持社交。

至於午睡最佳時長，黃軒建議，應控制在10至30分鐘，也就是俗稱的「Power Nap」。這個睡眠時間長度能達到休息效果，避免過長睡眠導致負面健康影響，助益最高。

此外，黃軒提醒，多項研究指出，若午睡時間過長，超過1小時，甚至長達2至3小時，反而與失智症、憂鬱症、心血管疾病、睡眠障礙等風險相關。因此，午睡不是睡越久越好，想維持腦部健康，關鍵仍在於仍在於良好的夜間睡眠、規律運動以及均衡飲食等全方面的生活型態管理。

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