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健康 > 傷病癌症 > 外傷

即刻救援！3月大男嬰嗆奶OHCA 3消防員聯手搶命

2026/05/26 13:07

芬園消防分隊員翁玄俊（左）與李居翰（右）聯手救回3月大男嬰性命。（消防局提供）

芬園消防分隊員翁玄俊（左）與李居翰（右）聯手救回3月大男嬰性命。（消防局提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉1名年僅3個月大的男嬰因嗆奶導致異物哽塞，失去呼吸心跳，消防局119執勤員沈宥旻獲報立即線上同步指導家屬展開急救，爭取寶貴黃金救援時間；芬園消防分隊員翁玄俊與李居翰接手後在救護車上實施CPR、AED監測、建立呼吸道及使用甦醒球給氧等急救處置，送往彰化基督教醫院搶救完成無縫接軌，男嬰成功恢復心跳，救回一命。

24日下午彰化縣消防局119執勤員沈宥旻接獲民眾報案指3個月大男嬰嗆奶後突然陷入昏迷，並失去心跳，沈宥旻立即線上同步指導家屬實施CPR等急救處置，爭取寶貴黃金救援時間，同時間，芬園分隊消防員翁玄俊與李居翰趕抵現場，男嬰仍無生命徵象，情況十分危急。2員實施高品質CPR、AED監測、建立呼吸道及使用甦醒球給氧等急救處置。

送醫途中，2員持續不中斷對男嬰進行CPR及各項急救措施，12分鐘後抵達彰化基督教醫院，與急診醫療團隊完成無縫接軌。經醫院搶救男嬰成功恢復心跳，從鬼門關前救回一命。

這場成功的生命救援，展現「DA-CPR早期介入」與「到院前高品質急救」的重要性。消防局表示，OHCA案件中，每延遲1分鐘施作CPR，患者存活率便會明顯下降。透過勤員線上即時指導，即使是沒有醫療背景的民眾，也能在救護人員抵達前投入急救，大幅提升患者存活機會。民眾若遇嬰兒發生異物哽塞或失去呼吸心跳應立即撥打119，在執勤員引導下執行「拍背壓胸法」及CPR，把握黃金救援時間。

芬園消防分隊員翁玄俊（左）與李居翰（右）模擬搶救嬰兒性命。（消防局提供）

芬園消防分隊員翁玄俊（左）與李居翰（右）模擬搶救嬰兒性命。（消防局提供）

嬰兒CPR急救步驟。（消防局提供）

嬰兒CPR急救步驟。（消防局提供）

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