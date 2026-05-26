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健康網》科學家發現超強細胞能量營養素 白胺酸有助粒線體高效產能

2026/05/26 14:16

研究發現，白胺酸能透過保護細胞內產能的關鍵蛋白質，進而為粒線體「超級加力」；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，白胺酸能透過保護細胞內產能的關鍵蛋白質，進而為粒線體「超級加力」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕科學家發現，普遍存在於富含蛋白質食物中的營養素白胺酸（Leucine），能透過保護細胞內產能的關鍵蛋白質，進而為粒線體「超級加力」。根據科普網站《ScienceDaily》報導，這項由德國科隆大學（University of Cologne）團隊主導、發表於《自然-細胞生物學》（Nature Cell Biology）期刊，發現白胺酸一項全新且關鍵的生物學功能，未來有可能對癌症及代謝疾病治療產生影響。

粒線體常被稱為細胞的動力工廠，因為它們產生身體運作所需的能量。科學家已知道營養素會影響這個過程，但細胞究竟如何對這些營養素做出反應，至今仍不清楚。

科隆大學的研究人員發現了一種新機制，他們的發現顯示，白胺酸有助於保存參與能量產生的關鍵蛋白質，使細胞能更有效率地產生能量。

白胺酸是一種必需胺基酸，意味著身體無法自行產生，必須從食物中獲取。它常見於富含蛋白質的食物中，包括肉類、乳製品、豆類和扁豆。團隊發現，白胺酸能防止粒線體外表面某些蛋白質的分解。這些蛋白質有助於將重要的代謝分子運送到粒線體，使能量產生能高效持續，並透過保護這些蛋白質不被降解，白胺酸使粒線體能在更高層次運作，並幫助細胞滿足增加的能量需求。

白胺酸此機制揭示飲食營養如何直接調控細胞能量，未來有望為代謝疾病以及癌症（研究發現某些肺癌細胞會利用此路徑存活）的治療，提供不同的標靶策略。

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