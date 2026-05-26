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健康 > 心理精神

失智症最早警訊恐非健忘 研究：很多人先開始聞不到味道

2026/05/26 12:46

研究指出，部分失智症患者在記憶力明顯衰退前，可能已先出現嗅覺退化與對食物氣味變遲鈍等變化；情境照。（圖取自freepik）

研究指出，部分失智症患者在記憶力明顯衰退前，可能已先出現嗅覺退化與對食物氣味變遲鈍等變化；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人以為，失智症最早出現的症狀一定是「開始忘記事情」。但最新研究指出，部分患者真正更早出現的變化，可能反而是「聞不太到味道」。

根據科普網站《ScienceDaily》報導，德國神經退化疾病中心（DZNE）與慕尼黑大學（LMU）研究團隊發現，阿茲海默症患者的大腦免疫系統，可能會在疾病早期便開始破壞與嗅覺有關的神經纖維，而這類變化甚至可能早於明顯的記憶與認知衰退。

研究指出，大腦中的免疫細胞「微膠細胞」（microglia），會錯誤清除負責傳遞氣味訊號的神經連結，導致患者逐漸出現嗅覺退化。研究人員表示，這種現象可能在失智症正式確診前多年就已開始。

研究團隊認為，這也可能解釋，為何部分失智症患者在病程初期，會先出現「聞不到味道」、「對食物香氣變遲鈍」等變化，但本人往往只以為是老化、鼻塞或過敏，未察覺與神經退化疾病有關。

研究人員指出，嗅覺與記憶本就與大腦多個重要區域高度連結，而阿茲海默症的病變，過去也曾被發現會優先影響與嗅覺相關的神經路徑。因此，近年醫界愈來愈重視嗅覺變化是否能成為失智症的早期警訊之一。

目前阿茲海默症仍缺乏完全治癒方式，因此如何更早發現病變，被視為近年研究重點。研究團隊認為，若未來能進一步確認嗅覺退化與失智症之間的關聯，或許有機會讓高風險患者在記憶明顯惡化前，就提早接受追蹤與治療。

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