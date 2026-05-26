防範登革熱在社區擴散 桃園市6月起查獲孳生孑孓最高開罰1.5萬

桃園市6月1日起若民眾未清除積水容器及積水處，查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），將依傳染病防治法裁處3000元到1萬5000元罰鍰。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕防堵登革熱疫情在社區擴散，桃園市政府公告「桃園市防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，6月1日起，民眾如未主動清除積水容器及積水處，經查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），將依傳染病防治法裁處，最高可罰1萬5000元。

衛生局表示，今年截至5月25日國內已累計64例登革熱確診病例，旅遊史以印尼19例、馬爾地夫14例為多，其中，桃園市累計9例境外移入病例，旅遊史則以菲律賓3例及越南2例居多。

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衛生局表示，上週南部已出現本土登革熱病例，顯示國內社區傳播風險升高，隨著氣候炎熱及梅雨季降雨增加，加上國際交流頻繁，疫情傳播風險不容忽視，登革熱主要透過埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬傳播，病媒蚊常孳生於花盆底盤、水桶、廢棄輪胎、菜園儲水桶等積水容器，近期降雨頻繁，雨後若未即時清除積水，容易造成病媒蚊大量孳生。

衛生局表示，清除孳生源是預防登革熱最根本且有效的方法，桃市府已公告孳生源清除防疫措施，6月1日起民眾如未主動清除積水容器及積水處，經查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），將依傳染病防治法裁處3000元至1萬5000元罰鍰，提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，定期巡檢住家內外環境，雨後立即清除積水容器，降低社區疫情傳播風險。

衛生局也提醒，民眾外出旅遊返國後，應進行14天自主健康監測，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、出疹、骨頭肌肉痠痛等疑似登革熱症狀，請儘速前往桃園市提供登革熱NS1快速檢驗試劑之醫療院所就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。

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