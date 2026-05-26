廖怡婷以病房實際案例榮獲「護理感人小故事徵選」佳作 溫暖訴說「護理的核心價值」

台中慈濟醫院8B病房護理長廖怡婷，將病房裡的故事寫成文章「愛與希望的守候」，榮獲115年台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會「護理感人小故事徵選」佳作！（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院8B病房護理長廖怡婷，將病房裡的故事寫成文章「愛與希望的守候」，榮獲115年台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會「護理感人小故事徵選」佳作！慈濟台中醫院表示，當「護病比」議題在國內延燒，各界多聚焦於床位與人力的數字拉鋸，然而護理師在醫囑外付出的心力卻更值得珍惜，該文章呈現出「護理的核心價值」，往往藏在從未被列入任何表單的時刻。

廖怡婷文章故事的主角，是一位36歲的大腸癌病患，確診後曾至北部就醫，歷經長途奔波與化療副作用消磨，身心俱疲，輾轉到台中慈濟醫院，院方為他擬定治療計畫，他卻因恐懼而遲遲未依約入院，直到父親發現他每天嘔吐不止，心疼不捨積極勸說，才終於住進病房接受治療，但病患雙親皆患有小兒麻痺，行動不便。

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住院期間，護理團隊與社工師緊密合作，處理化療不適的症狀外，更主動關注病患家庭深層的傷，患者因母親管教嚴格，從小與母親關係疏離，親子間藏著許多委屈，醫人員護與社工師宛如一雙無形的手，悄悄托住在重病壓力下幾近崩解的家庭。

患者入院逾5個月，春節將至，卻因病無法返家，護理師與社工師特別在病房舉辦一場「歲末感恩會」，醫療志工推著坐輪椅的雙親走進病房，讓一家人在病床前團聚，多年心結在淚水中緩緩鬆動，護理師扶起虛弱的病患，讓他親手將花束獻給父母，花裡裝的是多年說不出口的「謝謝、對不起、我愛你」，護理師還特別為他準備新年新衣，盼他來年換上；母親則拿出壓歲錢，哽咽說出「媽媽一直都愛你。」

廖怡婷說，護病比固然重要，但長期被忽略的是護理師每天做的「醫囑以外的事」。走進病人的內心、讀懂一個家庭的傷、在對的時機牽起每一雙手，撫平過去的傷口，這些不在任何工作表單上的付出，往往才是護理真正發揮力量之處，也是任何人力計算公式難以衡量的核心價值。

台中慈濟醫院在病房裡，為大腸癌病患特別安排一場溫馨的「歲末感恩會」，化解患者與母親的心結。（慈濟提供）

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