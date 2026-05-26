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健康 > 抗老養生 > 運動復健

為何運動久了比較不容易累？研究：真正改變的可能是大腦

2026/05/26 11:44

研究指出，運動帶來的改變可能不只發生在肌肉，大腦也會在運動後持續調整身體運作，幫助建立耐力與恢復能力；情境照。（圖取自Freepik）

研究指出，運動帶來的改變可能不只發生在肌肉，大腦也會在運動後持續調整身體運作，幫助建立耐力與恢復能力；情境照。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少人長期運動後，會發現自己變得比較不容易喘、跑得更久，甚至覺得頭腦更清楚。美國最新研究發現，運動帶來的改變可能不只發生在肌肉，連大腦也會在運動後持續調整身體運作，幫助耐力逐漸提升。

根據《Science Daily》報導，美國賓州大學研究團隊在《Neuron（神經元）》期刊發表研究指出，運動時活化的部分腦部神經細胞，在運動結束後仍會持續活動至少1小時，可能正是身體逐漸適應訓練、建立耐力的重要原因之一。

研究人員在小鼠跑步機實驗中發現，一組位於下視丘腹內側區（VMH）的SF1神經元，會在跑步期間持續活化，而且即使運動結束後，這些神經細胞仍持續發送訊號。

研究團隊讓小鼠連續2週進行每日跑步訓練後，發現牠們能跑得更久、速度也更快。進一步腦部掃描顯示，參與活動的SF1神經元數量明顯增加，活化程度也高於訓練初期。

研究人員接著刻意阻斷這些神經元與其他腦區之間的訊號傳遞。結果發現，小鼠更容易疲勞，且2週後幾乎沒有出現耐力進步。更讓研究團隊意外的是，即使只在運動結束後阻斷神經訊號，也足以讓耐力提升效果消失。這代表運動後的大腦活動，可能才是幫助身體適應訓練的重要階段。

研究主持人貝特利（J. Nicholas Betley）表示，過去人們認為重量訓練主要是在鍛鍊肌肉，但研究顯示，運動過程中大腦也可能同步發生改變。

研究團隊：大腦可能正在「記住」運動過程

研究人員推測，這些神經細胞在運動後持續活化，可能與身體重新分配能量與葡萄糖有關，進而幫助肌肉、心肺與代謝系統更快適應訓練。

研究團隊認為，未來這項研究可能有助於協助高齡者維持活動能力，也可能應用於中風、外傷復健與運動恢復研究。不過研究團隊也強調，目前研究仍以動物實驗為主，相關神經機制是否完全適用於人體，仍需進一步確認。

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