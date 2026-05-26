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尹衍樑辭世》血壓問題曾暈眩送醫 專家：「1少1多」穩壓護心

2026/05/26 11:25

潤泰集團總裁尹衍樑辭世，享壽76歲。（資料照）

潤泰集團總裁尹衍樑辭世，享壽76歲。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨4時21分辭世，享壽76歲。過去他曾因心血管與血壓問題導致暈眩送醫，近年傳聞身體大不如前，鮮少現身自家集團活動，行事作風轉為低調，未料卻傳出不幸離世消息。營養師高敏敏曾指出，護心除應掌握飲食6原則，少喝酒多喝水也能避免血管收縮，減輕心臟負擔。

據報導，2015年9月尹衍樑於北京觀賞大閱兵時，曾因血壓偏高導致暈眩送醫，也曾於同年5月於家中浴室跌倒臉部遭撞擊受傷。近2年產業界流傳其身體狀況大不如前，偶需以輪椅代步，也幾乎未現身公開場合。

保護心血管 飲食6大原則

營養師高敏敏曾在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文指出，日常飲食想要保護血管，建議掌握以下原則：

天然好油：植物油、堅果種子、深海魚

不飽和脂肪酸可降低壞膽固醇、冠狀動脈相關疾病的發生率、維持心血管順暢。

膳食纖維：全穀雜糧、深綠色蔬菜、脆彈蔬菜（木耳、海帶）

膳食纖維在腸道中可降低壞膽固醇的吸收率，幫助降低血液中的壞膽固醇。

各色食材：蔬果都吃、彩虹飲食

不同顏色的蔬果有不同的植化素，都有抗氧化、抗發炎的效果。可預防心臟疾病，維持血管健康。

大豆異黃酮：黃豆、黃豆製品

降低血管中壞的膽固醇、增加好膽固醇，預防血管硬化阻塞、維持心血管健康。

減法烹調：蒸煮滷烤燉、少鹽少調味

避免增加罹患慢性病的風險，保留食材營養價值，維持健康心臟、血管疏通。

零食選天然：黑可可、無糖綠茶、堅果種子

含有多酚的食材 可維持血管健康順暢；零食避免選高油、高糖的加工食品。

減少飲酒多喝水 心臟負擔低

此外，高敏敏提醒，保護心血管平日也應盡量減少飲酒，避免促使血管收縮、加重心臟負擔；如有需要，建議以茶代酒。另，切記須「多喝水」，血液才能保持順暢不濃稠；體重乘以30到40是每天需要的水量，舉例來說，60kg的成人，一天所需水量約1800–2400ml。不過，若有心臟病、慢性肝病或需要限制水分攝取者，則需諮詢醫師建議。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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