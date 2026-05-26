尹衍樑辭世》曾因高血壓發生暈眩 醫警示：腦中風恐早報到

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）晨過世。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕潤泰集團董事長尹衍樑在今（26）日清晨過世，享壽75歲。而早在2015年，尹衍樑前往北京時，曾因為高血壓而暈眩，送往北京大學醫院進行治療，所幸無大礙，平安返台。

據報導，2015年9月，尹衍樑赴北京觀看閱兵時，因血壓偏高，緊急送醫。隨後向媒體澄清自己並無心臟病發。同年5月，他也曾在住家的浴室跌倒摔傷，緊急到台北榮民總醫院住院整整14天。

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潤泰集團總裁尹衍樑今（26）晨過世；圖為尹衍樑出席第2藉唐獎頒獎典禮。（資料照）

實際上，高血壓很可能引發暈眩，而這代表腦中風很可能就快發生。宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」引用一項案例指出：他遇過一名婦人，說自己血壓超過150，且偶而會覺得頭暈。他立即回答「都頭暈了，還不趕快治療嗎？ 高血壓一旦造成暈眩，可能就快要腦中風了喔。」

劉中平表示，血壓是血管內的壓力，壓力過高，會造成血管反射性的收縮以及慢性血管硬化，使腦部血流變差，引發暈眩。若不及時處理，引發血管阻塞就會讓神經受損，四肢無力、言語障礙，也就是俗稱的「腦中風」。

劉中平提醒，不論是否認真在面對高血壓，或是努力少吃鹹、多運動、控制體重；一旦開始有頭暈的感覺，不管是整天暈，或是偶發性頭暈，就表示您的血壓必須開始用藥加強控制了。

國健署表示，美國心臟病學院雜誌（JACC）2021研究顯示，疫情期間高血壓疾病及缺血性心臟病死亡人數有所增加，可能原因包括民眾減少就醫，取消門診及重要的檢查，或醫療系統的量能的限縮，導致延後檢查或治療等，使高血壓病人未能妥善控制。且血壓升高時，多數人沒有明顯不舒服症狀。

國健署建議，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，而高血壓患者應牢記「722」量血壓密碼：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，透過「定期量測」清楚掌握血壓變化狀況，是做好血壓管理的重要關鍵。

造成高血壓的因素有很多，包括環境因素，體重過重、攝取過多的鹽分與酒類、缺乏適量的運動等。提醒民眾應從源頭做起，養成健康生活型態，如採低油、低糖、低鹽及高纖的飲食（三低一高飲食）、拒菸酒檳榔、適度運動（1天至少運動30分鐘），是做好血壓管理的重要關鍵。對於慢性疾病患者及長者，血壓控制更為重要，除落實健康生活型態外，更需持續規律服藥，切勿擅自停藥，讓血壓得到妥善的控制，健康更加分。

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