穿耳洞2年後悲劇！女大生耳朵變「精靈耳」 醫揭恐怖原因

1女大生在右耳廓穿耳洞，耳廓疤痕組織嚴重蟹足腫，像尖尖「精靈耳」（圖左），經手術及補皮瓣治療恢復原狀（圖右）。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名19歲女大生在右耳廓穿耳洞，造成耳廓疤痕組織嚴重蟹足腫，看起來像不討喜的尖尖「精靈耳」，引起異樣眼光，只好以頭髮遮遮掩掩，澄清醫院中港院區整形外科醫師張育誠為他進行疤痕組織皮下切除術，並取耳後脂肪筋膜皮瓣，填補耳廓軟組織缺損，讓她再擁有完整耳朵外觀，大方秀出耳朵，不用再遮掩「精靈耳！」

這名女大生兩年前在右耳廓穿耳洞，局部傷口發炎，自行購買消炎藥膏擦拭好轉，形成凸出的疤痕織，造成耳廓變形，曾至附近診所在患部打類固醇，效果不佳，後來整個耳廓往外長出像「魔戒」電影呈現尖三角形的「精靈耳！」

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張育誠表示，患者的「精靈耳」其實是蟹足腫症狀，長在耳廓邊緣有1.5公分×1.2公分×0.4公分大，如果直接把蟹足腫直接切除，耳廓沒有足夠的皮膚可在術後縫合；如果是切除皮下疤痕組織，保留裡面完整的軟骨，又會面臨皮膚到軟骨中間沒有軟組織，導致耳朵外圍變形、局部凹陷。

因此，張育誠在採取疤痕組織皮下切除術，透過顯微鏡將皮膚下層的疤痕組織清除，發現疤痕組織緊貼耳廓軟骨，必須保留薄薄又極小面積的皮膚，不傷及耳廓軟骨，以免術後影響耳朵整體外觀。

為保留完整耳多外形，張育誠取患者耳後脂肪的筋膜皮瓣，填充缺損的軟組織，以修補耳廓外觀，術後3個月，女大學生恢復正常耳朵，可以大方將頭髮綁成馬尾，露出耳朵，不須遮掩「精靈耳」。

張育誠指出，女大學生的「精靈耳」是穿耳洞傷口，因發炎後組織過度增生，形成異常的增生性疤痕組織，也叫做蟹足腫，原因可能與體質有關，或是穿耳洞後疏忽傷口清潔消毒及照護，提醒年輕人穿耳洞，一旦發現穿耳洞有發炎或紅腫現象，一定要趕快求醫，即時治療。

他補充說，門診中穿耳洞因蟹足腫造成發炎案例至少10幾例，尤其軟組織越少之處，越容易發炎，不局限於耳廓，如有蟹足腫體質，應避免穿耳洞。

張育誠醫師為女大生將疤痕組織進行皮下切除及補皮瓣，恢復耳朵原狀。（記者蔡淑媛翻攝）

張育誠醫師為女大生進行疤痕組織皮下切除術，並取耳後脂肪筋膜皮瓣，填補耳廓軟組織缺損，讓她再擁有完整耳朵外形。（記者蔡淑媛翻攝）

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