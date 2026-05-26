同時照顧2老無法住家、醫院2頭跑 居家醫療把門診、住院搬到家

黃建程主任表示，居家醫療透過7大移動醫療科技設備，讓病人在家裡也能接受醫學中心級的檢查與照護能量。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一名60歲吳姓男子，平日要照顧行動不便的父親以及年邁的母親，昨（25）日85歲的母親因尿道感染及低血糖到奇美醫院急診就醫，醫師診斷後建議住院治療，但男子無法同時兼顧在家裡的父親，又到醫院陪伴母親，在院方協助轉銜居家醫療後，專業醫療團隊今日即帶著7大移動醫療科技設備到吳家為患者診療。

奇美醫院整合醫療中心主任黃建程表示，台灣已邁入超高齡社會，過去許多長者並非不願就醫，而是無法移動、沒有陪伴者或出院後失去醫療支持，導致病情反覆惡化。奇美醫院率先全台建構「全方位轉銜居家醫療架構」，結合14個科別、近50位醫師，並配備攜帶式X光機、24小時連續性輸液器、IoT遠端生命徵象監測、視訊診療、攜帶式超音波、攜帶式12導程心電圖、攜帶式測餘尿器等，將醫學中心級的門診與住院服務搬到病人家裡，實現「無牆醫院」。

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奇美醫院推動居家醫療迄今已10年，黃建程說，為了讓更多病人及早獲得在宅醫療照護，院方建立4個管道的轉銜模式，並由專責轉銜護理師擔任單一窗口，包括門診評估後轉介、急診直接啟動、住院期間提前規劃出院後照護、病人與家屬主動聯繫申請等。

居家醫療相關診療收費依照健保規定，醫療團隊原則上平均1週會到宅診療服務1次，會視病人狀況調整，也可透過視訊與醫師討論。透過全方位轉銜架構，降低病人往返醫院的負擔，讓醫療真正走入病人生活。

奇美醫院居家醫療將醫學中心級的門診及住院服務，搬到病人家裡。（記者劉婉君攝）

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