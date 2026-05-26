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愛吃鮭魚生魚片小心！國小女童排便「拉出活蟲」 醫嚇喊：在蠕動

2026/05/26 09:57

女童疑似愛生魚片，被寄生蟲感染，急診醫師從肛門拉出一條廣節裂頭絛蟲。（翻攝自Dr.E粉絲頁）

女童疑似愛生魚片，被寄生蟲感染，急診醫師從肛門拉出一條廣節裂頭絛蟲。（翻攝自Dr.E粉絲頁）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕食用生魚片小時寄生蟲！一名高年級國小女童，清晨起床排便太用力，覺得有東西從肛門跑出來，家長懷疑脫肛，被帶到兒童急診室看診，把醫師嚇得大叫，肛門竟冒出一條寄生蟲在蠕動。

中國醫藥大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，急診醫師從女童肛門拉出寄生蟲，後來確認是「廣節裂頭絛蟲」，常寄生於鮭魚、鱒魚、鱸魚等，疑似與女童吃鮭魚生魚片有關，後來服用抗寄生蟲藥物「吡喹酮 」後痊癒，提醒讓孩子吃煮熟的魚肉，是預防寄生蟲最有效的方法。

謝宗學在其粉絲頁Dr.E小兒急診室日誌提醒注意，住院醫師幫女童看診，戴上手套檢查肛門時突然大叫，請主治醫師過去看，發現肛門口似乎有一條長長的物體在蠕動，主治醫師戴上手套將蠕動物體緩緩拉出，放在透明罐子裡，發現似乎一條是有分節的寄生蟲。

女童身體沒有感覺任何不舒服的症狀，食慾精神活力皆正常，但平常很喜歡吃生魚片，特別是鮭魚，醫師為保險起見，請家長帶病人到寄生蟲專家兒童感染科教授門診，最後確認是「廣節裂頭絛蟲（Diphyllobothrium latum）」，女童服用抗寄生蟲藥物「吡喹酮 Praziquantel 」後痊癒。

謝宗學指出，廣節裂頭絛蟲幼蟲常存在大型淡水魚肉或洄游性魚類中（鮭魚、鱒魚、鱸魚等」，人類若吃入未煮熟的淡水魚肉，就有機會被感染，最長可能生長到 10 公尺長，基本上，只要將魚肉煮熟或冷凍至零下 20 度 7 天以上就可以殺死幼蟲。

大多數感染廣節裂頭絛蟲並無無症狀，少數有腹部不適、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，有些人呈現體重減輕，由於此絛蟲吸收人體腸胃道裡的維生素 B12，長期下來可能會造成惡性貧血或神經系統併發症。

謝宗學提醒，讓孩子吃煮熟的魚肉是最好避免感染廣節裂頭絛蟲的方法，若發現肛門口有疑似蟲體排出，請帶孩子到兒童感染科看診，釐清病因。

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