守護偏鄉兒童發展 屏東榮總前進滿州、來義提供早期療育評估

屏東榮總團隊前進偏鄉，提供在地且即時的兒童發展評估服務。（圖由屏東榮總提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為落實兒童發展遲緩早期發現與早期介入，提升偏鄉地區兒童發展評估的可近性，屏東榮民總醫院今（2026）年起整合小兒科、心理、復健及早期療育專業團隊，前往滿州鄉、來義鄉，提供早期療育評估服務，守護偏鄉兒童健康。

配合衛生福利部國民健康署今年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫，屏東榮總綜合醫學中心小兒科醫師黃仕儒、心理師白舜心、身心醫學科心理師李沿澈、復健科物理治療師蘇秋桂、職能治療師蘇鈺婷及語言治療師蕭妡屹等專業人員組成外展團隊，前往偏鄉服務。

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今年的首場服務在本（5）月中旬前往滿州鄉滿州國小，舉辦偏鄉兒童發展早期療育外展評估活動，團隊針對孩童語言、認知、動作、情緒及社交互動等面向，進行觀察與評估，並與家長面對面交流，協助家長了解孩子發展狀況及後續療育方向，讓偏鄉家庭不需長途奔波，也能獲得完整專業的兒童發展評估資源，受到家長好評。

屏東榮總表示，透過外展聯合評估服務，不但能及早發現孩子的需求，更能把握早期介入時機，降低未來學習與生活影響，院方未來也將持續結合衛政、教育與社區資源，深化偏鄉兒童健康照護網絡，實踐醫療平權與在地照護精神。下一場外展服務將於7月4日前進來義鄉，目前已有6位兒童報名。

屏東榮總跨專業團隊深入偏鄉，提供兒童發展早期療育外展評估服務。（圖由屏東榮總提供）

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