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健康 > 心理精神

失智症診斷不難 屏東用這項創舉大幅拉高確診率

2026/05/26 09:55

屏東縣首創的「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務方案，有免費交通專車接送。（資料照，屏東縣政府提供）

屏東縣首創的「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務方案，有免費交通專車接送。（資料照，屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕連日來國人對於失智症相關議題有廣大討論，如何給患者與家屬強力的後盾，屏東縣政府早已透過全台首創的做法取得成效，2023年10月起推動的「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務方案，即大幅提升確診比率；屏縣失智症推估人數1萬3800人，確診人數已達1萬1641人，確診比率為84.4％，高於全國確診率70.7%。

為讓失智症及早診斷，早日治療延緩退化，屏東縣政府長照處推動「愛智憶」疑似失智者確診檢查加值服務方案，提供免費交通接送專車及就醫全額補助，以綠色通道方式由專人安排、檢查集中，檢查回診與交通接送均最高3次免費；開辦以來已有2472人申請，其中2412人確診失智，針對部分檢查後未達失智診斷標準的長輩，關懷無差別同樣提供全額就醫補助，降低民眾就醫的心理與經濟門檻。

屏縣府長照處表示，接受「愛智憶」服務方案者，在極輕度就確診的比率，從開辦前19.3％，到去年底提升至25.8％，重度確診比率則從10.4％下降至7.2％。今年1至4月診斷資料也顯示，失智病程早期診斷的比率較愛智憶實施前提升約9.5％。

「愛智憶」的接送服務很歡迎家屬陪同，長照處發現，目前回診率顯著提升，個管師也能更即時掌握需求並媒合適切服務，家屬更可在回診過程中，充分與醫療與照顧團隊討論，減輕照顧壓力，顯示出屏東「精準長照」在前端篩檢與資源對接上的成效。

長照處說明，凡設籍並實際居住於屏東縣的疑似失智者，均可申請檢查與回診費用全額補助，並提供住家至醫院的免費交通接送服務，補助最高3次。期盼透過完善支持機制，協助疑似失智長輩及早就醫、及早診斷，順利銜接長照服務，在確診後仍能維持良好生活品質。民眾如有需求，可撥打長照服務專線1966洽詢。

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