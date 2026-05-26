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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》晚睡血糖恐失控 研究：睡不到「這時數」糖尿病風險增

2026/05/26 12:23

營養師林俐岑表示，晚睡不只有睡得少的問題，也可能讓生理時鐘、荷爾蒙、胰島素敏感度與進食時間受到干擾，進而導致血糖不穩定；情境照。（圖取自freepik）

營養師林俐岑表示，晚睡不只有睡得少的問題，也可能讓生理時鐘、荷爾蒙、胰島素敏感度與進食時間受到干擾，進而導致血糖不穩定；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕晚睡不僅影響睡眠，對於血糖代謝也有影響，營養師林俐岑表示，晚睡不只有睡得少的問題，睡眠時間太晚，也可能讓生理時鐘、荷爾蒙、胰島素敏感度與進食時間受到干擾，進而導致血糖不穩定。研究也指出，睡眠不足除導致胰島素敏感度下降，每天睡不到6小時者，第二型糖尿病風險也增加。

林俐岑於臉書粉專發文分享，近日門診遇到1位50多歲女性個案，每天都非常晚睡，常到凌晨4至6點才入睡，檢查發現胰島素阻抗相當高。對方一開始不以為意，還反問「晚睡對血糖代謝有影響嗎？」提醒答案是有影響，而且影響可能比想像中大。

晚睡血糖恐不穩5大原因

林俐岑指出，晚睡影響血糖代謝，不只有「睡得少」的問題，而是睡眠時間太晚會讓身體在生理時鐘、荷爾蒙、胰島素敏感度與進食時間等複雜作用之下，影響血糖代謝。至於為什麼晚睡會讓血糖比較不穩，她列出以下5大原因：

晚上身體不擅長處理糖分：人體有晝夜節律。一般來說，早上起床後的胰島素敏感度與葡萄糖耐受度較好；越到晚上，身體處理葡萄糖的能力會下降。也就是說，晚上更容易升高或回落較慢。

隨睡眠不足增加胰島素阻抗：睡不夠會讓細胞對胰島素的反應變差，血糖比較不容易被帶進肌肉、肝臟與脂肪細胞利用。NIDDK相關研究資料也指出，睡眠不足與睡眠片段化和異常葡萄糖代謝相關，並提及胰島素敏感度可能下降約20%–30%。

此外，2024年JAMA Network Open的大型世代研究也發現，每天睡眠少於6小時者，第二型糖尿病風險也高於睡7–8小時者。

晚睡會讓壓力荷爾蒙偏高：睡眠不足或熬夜時，身體容易維持在較高警醒狀態，交感神經與皮質醇較活躍。皮質醇偏高會促進肝臟釋放葡萄糖，讓空腹血糖或夜間血糖較不穩。這也是為什麼有些人明明晚上沒吃很多，隔天早上血糖仍偏高。

晚睡易延後晚餐、消夜與含糖飲食：晚睡的人比較容易出現晚餐吃得晚、吃消夜、手搖飲、零食等行為。研究在第二型糖尿病族群中發現，較晚的作息與較多的晚餐，和較差的血糖控制有關。

褪黑激素上升進食，血糖處理差：晚上接近睡眠時間，褪黑激素上升，身體開始進入休息與修復模式；此時若再吃高糖、高澱粉食物，胰島素分泌與葡萄糖處理可能比較不理想。

林俐岑提醒，晚上胰島素敏感度下降、加上晚睡造成壓力荷爾蒙上升，又容易搭配消夜或甜食，導致血糖更容易升高、回落變慢，長期下來就可能增加胰島素阻抗與第二型糖尿病風險。建議從今天開始，早點吃晚餐、早點入睡、睡飽7小時，有助血糖代謝，體重管理成效也會提升。

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