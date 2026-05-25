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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》豆漿喝對才可保護攝護腺！ 醫曝每日建議量

2026/05/25 19:48

泌尿科醫師林柏廷建議男性，每天規律攝取約1至2份豆腐、豆乾，或100至150毫升全豆豆漿，較有機會穩定產生保護效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

泌尿科醫師林柏廷建議男性，每天規律攝取約1至2份豆腐、豆乾，或100至150毫升全豆豆漿，較有機會穩定產生保護效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為多喝豆漿、多吃豆腐有助健康，甚至能保養攝護腺。泌尿科醫師林柏廷指出，想發揮大豆保健效果，重點是腸道菌能否把大豆異黃酮代謝成更具活性的「Equol」（雌馬酚）。他建議，每天規律攝取約1至2份豆腐、豆乾，或100至150毫升全豆磨製豆漿，較有機會穩定產生保護效果

林柏廷在臉書粉專「泌尿科 林柏廷醫師」發文分享，大豆中的黃豆苷元（Daidzein）經特定腸道菌代謝後，可轉換成Equol，但不是每個人都做得到。研究發現，西方成年人僅約25%至35%具備這種能力，亞洲人則約有50%至60%，推測與長期植物性飲食及大豆攝取習慣有關。

林柏廷解釋，男性荷爾蒙中的雙氫睪固酮（DHT）會刺激攝護腺細胞增生，而Equol能與游離DHT結合，比較精準地干擾DHT對攝護腺的刺激。此外，攝護腺內還有被稱為「煞車系統」的雌激素受體ERβ，研究發現Equol對ERβ具有親和力，可能有助抗發炎及抑制細胞過度增生。

男性應該怎麼吃？林柏廷提醒，規律攝取很重要，目前並沒有大型、高證據等級的研究，告訴我們針對攝護腺保養，大豆應該如何攝取。就共識上來說，每日攝取約50毫克（mg）的大豆異黃酮，是達到保健功效的合理目標劑量。這大約等同於每日攝取約1-2份豆腐或豆乾，或是100-150毫升完整全豆磨製的豆漿。

林柏廷強調，Equol 的吸收率在胃腸道可達80%，半衰期大約6–8小時。這代表它不是補滿一次就能用一整個月，而是血中濃度會上上下下，理論上需要規律的補充才能有穩定作用。

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