保健動一動》半夜肩膀痛醒別輕忽！ 醫警恐是五十肩初期警訊

醫師徐子恆表示，如果不理會五十肩，長期夜間痛醒會引發慢性失眠，進而導致自律神經失調與免疫力下降；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為五十肩一定是肩膀抬不起來，在疾病初期最明顯的症狀是「痛大於卡」。此時關節雖然開始變緊，但最讓患者痛苦的是無所不在的尖銳疼痛。疼痛職人診所院長徐子恆指出，五十肩的醫學名稱為「沾黏性關節囊炎」。在發炎初期，包裹著肩關節的關節囊因某些原因導致急性發炎，若未及早處理，恐從疼痛期一路惡化到肩膀嚴重僵硬，甚至影響睡眠與日常生活。

徐子恆說明，臨床上，五十肩初期最常誘發於肩關節的微小外傷（如跌倒用手撐地、猛然拉扯到公車扶手）未得到妥善復健，或是其他肩膀疾病如肩夾擠、肌腱鈣化、盂唇撕裂傷，導致反覆發炎，減少活動引發關節囊持續發炎進而攣縮。此外，罹患新陳代謝疾病，如糖尿病、甲狀腺功能異常等的患者，其關節囊組織的微血管容易發生病變，是五十肩的超高風險群。

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五十肩初期2大徵兆與改善之道

五十肩初期的核心特徵是「痛大於卡」。徐子恆分析兩大徵兆如下：

●嚴重夜間痛

這是最典型的徵兆。睡覺時無論是壓到患側，或是半夜因血液循環變慢、發炎物質堆積，都會讓人痛醒，嚴重影響睡眠品質。

●突發性的抽痛

在日常生活中做出無意間的動作時，例如，伸手拿後座的皮包、穿脫套頭毛衣，肩膀會突然傳來一陣陣如電流般的劇烈抽痛，讓人瞬間不敢再動。

如果不予理會，未來會如何發展？徐子恆表示，發炎的關節囊會加速分泌微血管與纖維組織，使關節囊迅速沾黏，直接導致病情惡化，加速進入重度僵硬的中期。長期下來，因疼痛而廢用手臂，會引發周邊肌肉迅速萎縮；更糟的是，長期的夜間痛醒會引發慢性失眠，進而導致自律神經失調與免疫力下降。

徐子恆建議，可做的 2項運動改善：

運動1：鐘擺運動

●動作

身體前傾，健康的健側手扶著桌子支撐身體，患側手自然下垂不出力。利用身體前後、左右輕微晃動的慣性，帶動患側手臂如鐘擺般順勢輕輕搖晃，圈圈由小變大。每次可做 2-3 分鐘。

●好處

利用地心引力拉開密合的關節間隙，在不給予肌肉壓力的情況下，溫和促進關節囊液循環，緩解發炎疼痛。

鐘擺運動，身體前傾，健康的健側手扶著桌子支撐身體，患側手自然下垂不出力。（由醫師徐子恆示範與提供）

鐘擺運動，利用身體前後、左右輕微晃動的慣性，帶動患側手臂如鐘擺般順勢輕輕搖晃。（由醫師徐子恆示範與提供）

運動2：桌面滑盤運動

●動作

坐在桌前，身體慢慢向前傾，順勢將手掌沿著桌面滑出，直到肩膀感覺到微微的緊繃感即停住，維持10秒後，再由身體帶動連同手臂退回。重複10次。

●好處

藉由桌面的支撐減輕手臂抗重力的負擔，在安全範圍內維持肩膀前屈的角度。

桌面滑盤運動，坐在桌前，身體慢慢向前傾，順勢將手掌沿著桌面滑出。（由醫師徐子恆示範與提供）

桌面滑盤運動，直到肩膀感覺到微微的緊繃感即停住，維持10秒後，再由身體帶動連同手臂退回。（由醫師徐子恆示範與提供）

徐子恆提醒，肩關節近期有急性骨折、未癒合的旋轉肌腱急性大面積撕裂傷，或經評估有關節嚴重不穩定者，不適合做上述2項運動。另外，運動後肩部出現火燒般的劇烈紅、腫、熱、痛，且持續超過 24 小時未消退；或者疼痛感伴隨麻木感一路延伸至手指，可能合併頸椎壓迫。若只要手臂微微一動就痛到無法忍受， 最好立即就醫。

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