自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

保健動一動》半夜肩膀痛醒別輕忽！ 醫警恐是五十肩初期警訊

2026/05/26 09:00

醫師徐子恆表示，如果不理會五十肩，長期夜間痛醒會引發慢性失眠，進而導致自律神經失調與免疫力下降；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師徐子恆表示，如果不理會五十肩，長期夜間痛醒會引發慢性失眠，進而導致自律神經失調與免疫力下降；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為五十肩一定是肩膀抬不起來，在疾病初期最明顯的症狀是「痛大於卡」。此時關節雖然開始變緊，但最讓患者痛苦的是無所不在的尖銳疼痛。疼痛職人診所院長徐子恆指出，五十肩的醫學名稱為「沾黏性關節囊炎」。在發炎初期，包裹著肩關節的關節囊因某些原因導致急性發炎，若未及早處理，恐從疼痛期一路惡化到肩膀嚴重僵硬，甚至影響睡眠與日常生活。

徐子恆說明，臨床上，五十肩初期最常誘發於肩關節的微小外傷（如跌倒用手撐地、猛然拉扯到公車扶手）未得到妥善復健，或是其他肩膀疾病如肩夾擠、肌腱鈣化、盂唇撕裂傷，導致反覆發炎，減少活動引發關節囊持續發炎進而攣縮。此外，罹患新陳代謝疾病，如糖尿病、甲狀腺功能異常等的患者，其關節囊組織的微血管容易發生病變，是五十肩的超高風險群。

五十肩初期2大徵兆與改善之道

五十肩初期的核心特徵是「痛大於卡」。徐子恆分析兩大徵兆如下：

●嚴重夜間痛

這是最典型的徵兆。睡覺時無論是壓到患側，或是半夜因血液循環變慢、發炎物質堆積，都會讓人痛醒，嚴重影響睡眠品質。

●突發性的抽痛 

在日常生活中做出無意間的動作時，例如，伸手拿後座的皮包、穿脫套頭毛衣，肩膀會突然傳來一陣陣如電流般的劇烈抽痛，讓人瞬間不敢再動。

如果不予理會，未來會如何發展？徐子恆表示，發炎的關節囊會加速分泌微血管與纖維組織，使關節囊迅速沾黏，直接導致病情惡化，加速進入重度僵硬的中期。長期下來，因疼痛而廢用手臂，會引發周邊肌肉迅速萎縮；更糟的是，長期的夜間痛醒會引發慢性失眠，進而導致自律神經失調與免疫力下降。

徐子恆建議，可做的 2項運動改善：

運動1：鐘擺運動

●動作

身體前傾，健康的健側手扶著桌子支撐身體，患側手自然下垂不出力。利用身體前後、左右輕微晃動的慣性，帶動患側手臂如鐘擺般順勢輕輕搖晃，圈圈由小變大。每次可做 2-3 分鐘。

●好處

利用地心引力拉開密合的關節間隙，在不給予肌肉壓力的情況下，溫和促進關節囊液循環，緩解發炎疼痛。

鐘擺運動，身體前傾，健康的健側手扶著桌子支撐身體，患側手自然下垂不出力。（由醫師徐子恆示範與提供）

鐘擺運動，身體前傾，健康的健側手扶著桌子支撐身體，患側手自然下垂不出力。（由醫師徐子恆示範與提供）

鐘擺運動，利用身體前後、左右輕微晃動的慣性，帶動患側手臂如鐘擺般順勢輕輕搖晃。（由醫師徐子恆示範與提供）

鐘擺運動，利用身體前後、左右輕微晃動的慣性，帶動患側手臂如鐘擺般順勢輕輕搖晃。（由醫師徐子恆示範與提供）

運動2：桌面滑盤運動

●動作 

坐在桌前，身體慢慢向前傾，順勢將手掌沿著桌面滑出，直到肩膀感覺到微微的緊繃感即停住，維持10秒後，再由身體帶動連同手臂退回。重複10次。

●好處

藉由桌面的支撐減輕手臂抗重力的負擔，在安全範圍內維持肩膀前屈的角度。

桌面滑盤運動，坐在桌前，身體慢慢向前傾，順勢將手掌沿著桌面滑出。（由醫師徐子恆示範與提供）

桌面滑盤運動，坐在桌前，身體慢慢向前傾，順勢將手掌沿著桌面滑出。（由醫師徐子恆示範與提供）

桌面滑盤運動，直到肩膀感覺到微微的緊繃感即停住，維持10秒後，再由身體帶動連同手臂退回。（由醫師徐子恆示範與提供）

桌面滑盤運動，直到肩膀感覺到微微的緊繃感即停住，維持10秒後，再由身體帶動連同手臂退回。（由醫師徐子恆示範與提供）

徐子恆提醒，肩關節近期有急性骨折、未癒合的旋轉肌腱急性大面積撕裂傷，或經評估有關節嚴重不穩定者，不適合做上述2項運動。另外，運動後肩部出現火燒般的劇烈紅、腫、熱、痛，且持續超過 24 小時未消退；或者疼痛感伴隨麻木感一路延伸至手指，可能合併頸椎壓迫。若只要手臂微微一動就痛到無法忍受， 最好立即就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中