健康網》吃對食物不生病！ 百萬網紅曝7大食物 調整代謝危機

5旬男健檢血糖超標，百萬網紅專家揭飲食翻轉關鍵，攝取天然、接近原型的食物如泡菜、堅果、莓果有助益；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕食物是維持健康關鍵。一名5旬男子工作忙碌，整體看起來還算健康，然而，檢查報告血糖、糖化血色素與三酸甘油脂全都偏高，正一步步走向糖尿病與心血管疾病。百萬網紅專家埃克伯格博士（Dr. Sten Ekberg）建議他調整飲食，攝取天然、接近原型的特級初榨橄欖油、泡菜、綠葉蔬菜等7大食物，讓整體健康狀況徹底翻轉。

埃克伯格博士（Dr. Sten Ekberg）擁有536萬訂閱者，他專注於自然整體健康和養生。近期拍攝影片分享現代人應該如何吃，才能增進健康。有關於這位5旬男子因過重，再加上生活方式導致他檢查報告血糖、糖化血色素與三酸甘油脂全都偏高，他認為真正影響健康的，往往不是短時間的減肥，而是每天吃進身體裡的食物。

請繼續往下閱讀...

史丹博士歸納以下7大食物，提供給民眾參考：

1. 特級初榨橄欖油：降低心血管發炎

橄欖油被稱為「液體黃金」，也是地中海飲食的核心。它富含單元不飽和脂肪酸與多酚抗氧化物，可降低血管發炎。真正該避免的是大量高Omega-6加工植物油。

2.發酵蔬菜：養好腸道菌相

泡菜、酸菜等發酵蔬菜富含益生菌，可維持腸道菌相平衡，幫助減少發炎與改善免疫功能。腸道健康與血糖、代謝、過敏甚至情緒都有關係。

3.大蒜：天然血管清道夫

大蒜中的蒜素（Allicin）能促進一氧化氮生成，幫助血管擴張、改善循環與降低血壓，還可增強免疫力。

4.堅果與種子：穩定血糖又抗發炎

核桃、夏威夷豆、奇亞籽、亞麻籽與南瓜籽等食物，富含健康脂肪、蛋白質與纖維，有助穩定血糖與降低慢性發炎。

5.放牧雞蛋：完整高品質蛋白質

放牧飼養的雞蛋，營養價值優於一般雞蛋，含有較高Omega-3、維生素D。雞蛋中的膽鹼有助神經系統功能，完整蛋白質則能增加飽足感與維持肌肉量。

6.莓果類：低糖高抗氧化

藍莓、覆盆莓與黑莓等莓果，富含花青素與抗氧化物，能降低氧化壓力與保護血管。相較其他水果，莓果糖分低、纖維高，被認為是對血糖較友善的水果。

7.非澱粉蔬菜與綠葉蔬菜：天然抗發炎來源

花椰菜、菠菜等非澱粉蔬菜，富含纖維、植化素與天然抗氧化物。這類蔬菜有助穩定血糖波動，能降低氧化壓力與維持腸道健康。

史丹博士總結，現代人最大的健康危機是，長期攝取加工食品、糖與精製植物油，造成慢性發炎與代謝失衡。而「接近原型」的天然食物，能幫助身體修復，為健康打下長久基礎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法