前副總統陳建仁帶領輔大參與跨國研究 靠「抽血」揪出早期鼻咽癌

中研院院士陳建仁為該篇鼻咽癌研究的通訊作者（第一排中間），第一作者為輔大醫學院助理教授徐婉倫（第二排左三）。（圖由輔仁大學提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕前副總統、中央研究院院士陳建仁帶領輔仁大學醫學院研究團隊參與國際合作研究，針對Epstein–Barr病毒（EB病毒）生物標記進行系統性比較，發現一種新型抗體檢測標記P85-Ab，在偵測鼻咽癌呈現高準確性，特別在早期病灶辨識上具有潛力，研究成果現已發表於耳鼻喉科學的國際著名學術期刊《JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery》。

輔仁大學指出，鼻咽癌是我國及東南亞地區常見的癌症，過去在台灣男性癌症中，其發生率與死亡率皆曾位居前10名，因早期症狀不明顯，常在晚期才被診斷發現，嚴重影響治療成效與預後。

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校方說明，該研究第一作者是輔仁大學醫學院助理教授徐婉倫、通訊作者是陳建仁，由輔仁大學醫學院數據科學中心、中央研究院基因體研究中心、美國國家癌症研究所，結合國內6家醫學中心進行的病例對照研究，共針對812名鼻咽癌患者與1748名對照組，進行血液中不同EB病毒生物標記，應用在鼻咽癌篩檢的效能與診斷表現。

研究團隊表示，根據研究結果顯示，EBV P85-Ab對於鼻咽癌診斷具有92.5%的敏感度與98.7%的特異度，其準確性優於傳統EBV抗體組合，特別在早期鼻咽癌第一至第二期的偵測上，P85-Ab的敏感度約達93%，高於現行常用的EBV抗體檢測方法，顯示其在癌症早期發現上的潛在優勢，且P85-Ab僅需少量抽血檢體即可完成檢測，具操作簡便的優勢。

徐婉倫指出，儘管P85-Ab展現良好檢測效能，未來仍需透過前瞻性研究與實際篩檢應用，進一步驗證其臨床效益。隨著精準醫療與大數據分析的發展，未來可望提升鼻咽癌早期偵測能力，改善病人治療成效並降低醫療負擔。

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