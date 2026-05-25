不用永久改基因 人體天然殺手細胞抗癌新法曝光

圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。加拿大研究團隊最新研究指出，可透過小分子藥物暫時提升天然殺手細胞（NK細胞）活性，在不永久改寫基因的情況下，提高對多種高侵略性癌細胞的攻擊能力。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人體免疫系統中的「天然殺手細胞」（NK細胞），有望在不永久改寫基因的情況下，短暫提升抗癌活性。根據科普網站《ScienceDaily》報導，加拿大麥基爾大學（McGill University）研究團隊發現，可透過小分子藥物暫時強化NK細胞，使其更有效攻擊多種高侵略性癌細胞，未來可能成為風險較低的新一代癌症免疫療法。

這項發表於《歐洲分子生物學組織報告》（EMBO Reports）的研究，在臨床前實驗中，成功抑制急性骨髓性白血病（AML）、腎癌、腦部膠質母細胞瘤以及三陰性乳癌等多種高攻擊性癌細胞，並與受試小鼠腫瘤生長減緩呈現關聯。研究團隊指出，這項策略特別針對現有療法失效、治療選項有限的患者。

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NK細胞是人體免疫系統的重要防線，負責清除病變細胞。許多惡性腫瘤會透過特定機制讓這些免疫細胞進入「沉睡」狀態。研究團隊發現，藉由阻斷兩種與免疫抑制有關的蛋白質，可讓NK細胞繞過腫瘤偽裝，恢復攻擊活性。

不需永久改基因：藥物可逆強化免疫細胞

與現行多數依賴永久基因改造的細胞療法（如CAR-T）不同，新技術改以小分子藥物進行暫時性干預，短暫強化免疫細胞活性，待藥效退去後細胞即恢復正常狀態。研究團隊認為，這種可逆機制能提高免疫治療的可控性，降低副作用與失控風險。

這項技術也可能讓細胞免疫治療，從高度客製化療法逐漸走向可預先製備的即用型治療。現行細胞療法通常需抽取患者血樣、送回實驗室培養數週，費用高昂；新療法則改採健康母親捐贈的臍帶血，在實驗室預先分離、培養並低溫儲存，有望降低治療成本。

共同參與研究的麥基爾大學醫學中心研究員馮楚涵（Chu-Han Feng，譯音）指出，該技術能讓免疫治療變得更快、更安全且更平價。首階段人體試驗將針對急性骨髓性白血病展開，目前仍待資金與監管機構核准。

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