乳房腫瘤切除不怕留疤 VABB手術傷口縮小10倍

外科醫師羅奕泓說明高解析乳房超音波影像，能協助評估病灶位置與治療方式。（高市聯醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕乳癌為我國婦女癌症發生率第1位，不少女性發現乳房異常，卻對傳統手術可能留下3-5公分疤痕，或是乳房外觀可能產生變形感到焦慮，新式的真空輔助乳房微創手術（VABB），僅傷口縮小至0.3-0.5公分大，甚至手術當日即可返家休息。

高雄市立聯合醫院外科主治醫師羅奕泓分享，40多歲的陳小姐於公司健康檢查時，發現乳房內有一處疑似結節，雖然平時沒有明顯疼痛或不適症狀，但也對此感到憂心，因患者相當重視術後外觀，也希望能儘快回歸職場，因此建議安排真空輔助乳房微創手術切片與病灶處理，手術過程相當順利，當天即可返家休息，術後不僅乳房外觀幾乎沒有變化，手術部位也沒有明顯疼痛感。

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羅奕泓指出，真空輔助乳房微創手術是一項結合真空抽吸與精密切片針的微創技術。手術過程約20-30 分鐘，患者可經由醫師評估選擇局部麻醉或靜脈全身麻醉，經以高解析度彩色超音波即時定位，在乳暈邊緣或皮膚摺痕等處，切開約0.3 至0.5 公分的微小切口，透過真空吸力將腫瘤組織吸入切片槽，對於直徑3 公分以下的良性腫瘤有機會一併移除。即使面對多發性的纖維腺瘤，也能透過同一個微小傷口調整角度處理。

真空輔助乳房微創手術使用粗針抽吸及切片，協助進行病灶取樣與診斷。（高市聯醫提供）

羅奕泓進一步說明，傳統的細針或粗針切片有時會因採樣組織量不足， 而存在偽陰性的風險。真空輔助乳房微創手術取得的檢體量較多，更有助於臨床診斷。且微小傷口通常不需縫合，僅需使用防水貼片與彈性繃帶壓迫止血，多數患者在術後24 小時內即可回復正常的日常活動。此手術屬健保給付範圍，可能使用之止血劑及探針屬於自費品項，單側費用約3萬元起。

醫師提醒，國民健康署自2025年起擴大乳房X 光攝影檢查補助對象，提供40歲至74歲婦女每2年1次免費乳癌篩檢，發現異常及早確認和治療，可降低癌病等風險。

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