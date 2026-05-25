6旬婦膝蓋骨折腿部腫脹險截肢 固定手術＋高壓氧治療解危機

李祥安主任表示，粉碎性骨折會造成嚴重腫脹，甚至有截肢風險，不可輕忽，必要時可在術前、術後安排高壓氧治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中60歲蔡姓婦人在家中樓梯不小心踩空摔倒，右膝嚴重腫脹、疼痛且無法站立，就醫檢查發現是右膝脛骨粉碎性骨折，且周邊的肌肉、血管與皮膚等軟組織異常腫脹還出現很多水泡，出現「腔室症候群」，骨科醫師除以石膏固定及冰敷，待消腫後安排骨折固定手術，並接受自費的高壓氧治療，讓她傷口順利癒合恢復正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科高壓氧中心主任李祥安表示，脛骨粉碎性骨折以車禍和高處跌落的原因居多。當產生粉碎性骨折時，周邊的肌肉、血管與皮膚等軟組織往往會同步受損，造成嚴重的腫脹和水泡發生。組織腫脹壓力過大會導致血液循環不良引發組織壞死，甚至演變成急症「腔室症候群」，嚴重者甚至會有截肢風險。

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李祥安表示，膝關節、踝關節和腳跟骨發生骨折時，因周邊皮膚薄且軟組織較少，腫脹程度會比其他地方更嚴重。若在軟組織高度腫脹時立即進行手術，傷口會像撐破的衣服一樣難以縫合，導致傷口癒合不良、皮膚壞死和細菌感染，甚至最後導致截肢。

因此，在安排手術前需等軟組織消腫，常常需要數天甚至到兩週左右的時間。除例行性抬高冰敷外，若在手術前安排高壓氧治療可顯著縮短等待軟組織消腫的時間，在手術後也可以安排高壓氧治療，除減輕腫脹外，亦可促進傷口和受傷的軟組織修復，對減少併發症和住院時間，以及病人長期預後有正面幫助。

李祥安提醒，雖高壓氧治療有許多好處，但也有副作用及風險。最主要的風險為氣壓傷，常見於中耳及耳膜，可由護理師衛教平衡耳內壓力來避免；其次，若是有未被治療中的氣胸，對高壓氧治療來說是絕對禁忌症，因此接受高壓氧治療的病人都需先由高壓氧專科醫師會診進行詳細評估。

台中60歲婦人右膝脛骨粉碎性骨折，骨科醫師為她進行骨折固定手術，並接受自費的高壓氧治療，讓傷口順利癒合。（記者陳建志翻攝）

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