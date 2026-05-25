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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

抗癌能不能吃人參、牛樟芝？ 中西醫癌症聯合門診提供支持性醫療照護

2026/05/25 15:39

奇美醫院「中西醫癌症聯合門診」透過專屬約診與轉診制，提升癌症支持照護品質。（記者劉婉君攝）

奇美醫院「中西醫癌症聯合門診」透過專屬約診與轉診制，提升癌症支持照護品質。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕45歲乳癌患者何小姐正在接受化療和口服抗荷爾蒙藥物治療，最近收到朋友送的人參，但她不知道自己適不適合吃？還有民眾會購買牛樟芝給正在抗癌中的親友服用。奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，乳癌患者在正常分量的飲食下，可以吃人參、當歸，但部分體質病人必須特別注意，牛樟芝則不建議在治療期間吃，癌友可透過「中西醫癌症聯合門診」，獲得更完整的全方位生活照護建議及更個人化的中醫調理照護。

許晉嘉指出，癌症病人涵蓋睡眠、飲食、運動、疲勞、情緒與整體生活型態等多面向問題，一般門診中，病人常因候診時間過長而體力不支，加上問診時間有限、不好意思多問，或對網路流傳的抗癌偏方真假難辨，導致無法完整表達自身狀況，中西醫癌症聯合門診結合「中西醫整合照護」、「生活型態調理」與「健康台灣深耕計畫」，透過專屬約診與轉診制，提供癌友更充裕的看診與溝通時間、降低候診時間與整合生活調理。

許晉嘉說，1、2片人參泡水飲用沒有問題，但如果劑量太高，就會從生活調理變成藥物。易上火、燥熱、睡不好、甚至焦慮的病人，使用人參也要特別注意，建議應由專業醫師評估。而牛樟芝或冬蟲夏草的攝取時機，通常建議在整個抗癌治療結束後1年左右再由醫師評估。

許晉嘉強調，中醫癌症照護絕非取代西醫治療，而是扮演「最佳後盾」，協助減緩改善副作用、提升生活品質，讓體力迅速恢復，並針對癌友最常見的症狀，提供延伸性居家調理照護。「中西醫癌症聯合門診」的診察、中藥與針灸治療，皆依健保規定給付，但民眾需負擔掛號費600元。

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