治不孕邁向精準醫學 南市醫全球首創孕率預測模型入國際期刊

蕭先生、蕭太太（中者）帶著大寶女兒現身說，感謝台南市立醫院中醫團隊提供懷孕率預測模型及中醫藥調理六、七個月後順利懷下大寶女兒與誕生。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕晚婚晚生育趨勢致卵巢功能退化，成為現代女性不孕的主因之一。為協助不孕患者精準評估懷孕機會，台南市立醫院「中醫好孕團隊」與成功大學生殖醫學團隊、成大統計所及秀傳研究中心跨院合作，回顧分析3年臨床個案，建立全球首創專門針對卵巢退化患者不同治療策略的懷孕率預測模型。

此研究成果已於近期刊登於歐洲國際醫學期刊（Medicina），為台灣中、西醫整合生殖醫學帶來重大突破。身兼南市醫副院長的中醫師張烱宏表示，目前此懷孕率預測模型準確率達75%；為求準確率再精進，2.0版的研究計畫持續進行中。

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張烱宏說，南市醫中醫團隊治療不孕症已從「經驗導向到大數據分析，邁向精準醫療」，此模型整合年齡、AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）及不同治療模式等關鍵因素，可個別化評估患者接受純中醫調理或中醫結合試管嬰兒療程後的懷孕機率，作為醫病共享決策（SDM）的重要參考，提供符合患者需求的治療方向。

中醫師王淑秋指出，卵巢退化患者常面臨取卵數不足、胚胎品質下降及反覆試管失敗等困境。過去因缺乏客觀且個人化的預測工具，患者易感到焦慮。此預測模型建立後，醫師可依患者條件更精準制定療程；中醫治療強調整體體質調理，包括改善月經週期、卵巢功能、優化子宮內膜及穩定內分泌，以提升自然受孕與試管成功率，臨床上已有多起成功受孕個案。

台南市立醫院「中醫好孕團隊」與成功大學生殖醫學團隊、成大統計所及秀傳研究中心跨院合作，建立全球首創專門針對卵巢退化患者不同治療策略的懷孕率預測模型。（記者王俊忠翻攝）

26歲的蕭太太出席分享她婚後備孕1年未成功，檢查發現AMH僅0.4 ng/mL（正常是2），屬低卵巢功能族群，承受極大心理壓力，同事介紹她尋求張烱宏診治。南市醫中醫團隊運用懷孕率預測模型評估：若純中醫治療，懷孕率約58%；若採中醫結合試管療程，懷孕率可提升至65%。

醫病共享決策討論後，蕭太太決定先做純中醫調理，經6~7個月調理，成功自然懷孕、順利產下頭胎女嬰（已1歲半）；雖然AMH仍低，蕭太太在今年初順利懷上二寶，預產期在10月底。她與丈夫笑說，如未來跟三寶有緣，不排除繼續順其自然的懷孕。

台南市立醫院院長蔡良敏強調，此預測模型不僅有助於推動個人化醫療與醫病共享決策，也期待未來透過更多跨領域合作，協助更多不孕夫妻提升懷孕與活產機會，完成為人父母的夢想；也可紓解台灣少子化的國安危機問題。

台南市立醫院「中醫好孕團隊」與成功大學生殖醫學團隊、成大統計所及秀傳研究中心跨院合作，建立全球首創專門針對卵巢退化患者不同治療策略的懷孕率預測模型，獲刊登在國際醫學期刊（Medicina）。（記者王俊忠翻攝）

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