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研究：維生素B12化合物或有助抑制腦癌 開發針對癌症新策略

2026/05/25 14:28

研究發現，1種基於維生素B12的化合物似乎能夠穿過血腦屏障並抑制膠質母細胞瘤。圖為示意圖。（擷自freepik）

研究發現，1種基於維生素B12的化合物似乎能夠穿過血腦屏障並抑制膠質母細胞瘤。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，1種基於維生素B12的化合物似乎能夠穿過血腦屏障，讓一氧化氮在膠質母細胞瘤組織中積聚，起到抑制作用。此研究發表在《腫瘤科學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，幾十年來腦癌治療面臨的最大難題之一並非如何殺死癌細胞，而是如何將藥物輸送到癌細胞。大腦的保護性血腦屏障可以阻止毒素和病原體進入大腦，但同時也阻礙了許多抗癌藥物的吸收。這個難題使得膠質母細胞瘤成為最致命的癌症之一。

美國一氧化氮服務公司（Nitric Oxide Services）和克利夫蘭診所基金會陶西格癌症中心的研究團隊，將研究重點聚焦於亞硝酰鈷胺素（NO-Cbl）上，這是1種能夠釋放一氧化氮的基於維生素B12的化合物。

研究人員使用多種實驗方法測試NO-Cbl，包括NCI-60人類腫瘤細胞株平台、在帶有膠質母細胞瘤腫瘤的大鼠中進行藥物動力學研究，以及人類膠質母細胞瘤細胞株中的合併治療研究。結果顯示，NO-Cbl在多種癌症類型中都產生抗腫瘤效果。

動物研究也顯示，NO-Cbl在全身給藥後成功穿越血腦屏障，並優先累積於膠質母細胞瘤組織中。腫瘤中的硝酸鹽濃度在治療後至少維持24小時仍然偏高，而正常組織中的硝酸鹽濃度則下降較快。這些結果代表，該化合物可能在腫瘤微環境中提供具標靶性的一氧化氮釋放作用。

研究團隊還探討NO-Cbl是否能提升現有膠質母細胞瘤治療的效果。在培養的U87與D54膠質母細胞瘤細胞中，NO-Cbl與腦癌藥物temozolomide合併使用時，可比單獨治療更強地抑制腫瘤細胞增殖。

這些結果提供初步證據顯示，NO-Cbl可能成為針對膠質母細胞瘤的新策略。但研究團隊強調，該方法應用於臨床之前還需要進行更多研究。未來的研究將著重於劑量優化、長期追蹤、在中樞神經系統腫瘤模型中進行更多機制研究。

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