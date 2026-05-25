6旬婦洗腎頭暈、心跳慢罹「病竇症候群」 無導線心律調節器助康復

吳耿逸主任提醒，若民眾經常出現頭暈、胸悶、心悸等症狀，有可能與心律異常有關，應儘早就醫釐清。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中66歲林姓婦人長期洗腎，日前洗腎途中卻出現頭暈、心跳緩慢及全身無力等症狀，經轉介至心臟內科接受24小時心電圖檢查後，確診為「病竇症候群」導致心律不整，因曾罹患乳癌接受人工血管置入，無法接受傳統式心律調節器置放，醫師評估後建議接受健保給付的「無導線心律調節器」置放，讓她開心心跳又恢復正常。

這名患者長期洗腎，日前於洗腎過程中，間歇出現頭暈、心跳緩慢及全身無力等症狀，檢查後才確診是「病竇症候群」，因患者罹患乳癌又長期洗腎已超過10年，出現頭暈、心跳變慢等情形，讓家屬相當擔心。

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國軍台中總醫院心臟功能室主任吳耿逸表示，這名患者除須接受洗腎治療，因罹患乳癌接受人工血管置入，以致於雙側鎖骨下靜脈無法接受傳統式心律調節器置放，因此建議可採用健保有給付的「無導線心律調節器」治療。

吳耿逸表示，近日在台中榮民總醫院心臟內科主任謝育整指導下，順利幫患者完成「無導線心律調節器」植入術，相較傳統心律調節器，該裝置植入後無表面傷口，能減少傷口照護負擔，且有效降低感染風險並提升患者舒適度。

吳耿逸表示，術後特別向家屬詳細說明手術流程及後續照護重點，家屬見媽媽術後狀況穩定，不再因心跳過慢而感到不安，讓家人放心許多。

吳耿逸提醒，若民眾經常出現頭暈、胸悶、心悸等症狀，不一定是單純體力下降或一般心臟疾病問題，也有可能與心律異常有關。若症狀反覆發生或加劇，應儘早就醫，由專業醫師進一步評估與診治，以免延誤病情。

台中林姓婦人長期洗腎出現頭暈，確診是「病竇症候群」，心臟功能室主任吳耿逸（左3）在台中榮民總醫院主任謝育整（左4）指導下為她置放「無導線心律調節器」。（記者陳建志翻攝）

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