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孫子1句「臉髒髒」傷了阿公心 「皮秒飛彈」精準除斑助爺重拾擁抱

2026/05/25 14:23

皮秒雷射治療前（圖左），圖右為治療後1週，可見斑點處已明顯改善。（聯新國際醫院）

皮秒雷射治療前（圖左），圖右為治療後1週，可見斑點處已明顯改善。（聯新國際醫院）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名7旬阿公平日最期待與小孫子互動，卻因臉上深褐色斑點，被孫子誤以為是沒洗乾淨，1句「阿公臉髒髒，我不要抱抱」讓阿公感到傷心、失落，直到鼓起勇氣諮詢聯新國際醫院醫學美容科，透過複合式雷射治療，成功「洗清面子」，找回與孫輩親暱互動的自信與笑顏。

聯新國際醫院醫學美容科主任許時琮指出，老人斑與曬斑是隨著年齡增長常見的斑點，老人斑學名為脂漏性角化症，可能與遺傳或日曬有關，特色在於表面增厚突起、粗糙油膩，常被誤認為病毒疣，屬於「往上長」的斑點，而曬斑則是因紫外線刺激黑色素細胞，所形成境界鮮明的平坦斑點，可視為「往下扎」的斑，老人斑與曬斑會有重疊，部分曬斑受到刺激，也可能演變為凸起的老人斑。

針對爺爺的老人斑與曬斑，許時琮採用複合式雷射治療，先透過鉺雅鉻雷射，將老人斑「往上長」的角化組織氣化掉，再利用755奈米亞歷山大皮秒雷射的單點模式，施打老人斑剩下的色素性部分與臉上的曬斑，亞歷山大皮秒雷射，脈寬時間僅為傳統雷射的7分之1到9分之1，熱傷害較低，且波長755奈米，穿透夠深，對黑色素的選擇性吸收高，如同「精準飛彈」般震碎黑色素顆粒，降低正常組織的傷害，能大幅提升斑點的清除率與降低色素沉澱的機率，施打過程約30分鐘，一次即可完成角化性與色素性斑點的治療。

聯新國際醫院醫學美容科主任許時琮表示，除斑是需要修復期的，處置後務必落實4大關鍵照護，才能降低反黑機率 。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院醫學美容科主任許時琮表示，除斑是需要修復期的，處置後務必落實4大關鍵照護，才能降低反黑機率 。（聯新國際醫院提供）

「雷射只是開始，照護才是完成。」許時琮說，如果忽略冰敷，或是在結痂期間，忍不住摳抓，都可能影響治療效果，務必確實做好雷射術後4大關鍵期的養護，術後3至5小時的紅腫期，需繼續間歇性冰敷至「不紅不熱」的程度；術後2到3天發炎期，需保持乾淨涼爽，以棉布沾生理食鹽水，輕輕按壓清潔分泌物與油污；術後1到2週的結痂期，則要避免過度清洗及人為摳抓，讓痂皮自然成熟與脫落；最後為結痂脫落後2週的紅斑期，可恢復正常清潔保養化妝，這時期須嚴格防曬。

許時琮表示，部分患者術後過早清洗，或想要讓傷口結痂趕快好，擦拭過多藥膏或修復霜，反而會延緩復原，建議雷射後要暫停酸類、抗老、美白等機能性的保養品，維持皮膚適度滋潤即可，同時提醒回歸清潔、保濕、防曬3大基礎保養，才是促進肌膚修復與維持健康的關鍵。

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