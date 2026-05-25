為何很多病老了才出現？ 研究：年輕時的傷害可能潛伏數十年

關節炎常被視為老化相關疾病之一。英國研究提出「兩階段老化」模型，認為部分年輕時累積的損傷，可能在年老後隨著身體修復能力下降而逐漸演變成疾病。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少人年輕時身體看似健康，到了中老年卻突然出現癌症、關節炎或俗稱「皮蛇」的帶狀庖疹。英國最新研究提出一種「兩階段老化」模型，認為許多與老化有關的疾病，可能早在年輕時便已埋下病灶，只是長年被身體壓制，直到老化後才逐漸失控。

根據《Science Daily》報導，英國倫敦大學學院（UCL）與倫敦瑪麗皇后大學研究團隊，在《Aging-US（老化）》期刊發表回顧研究指出，人體老化可能並非單一過程，而是由兩個相互連動的階段組成。

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研究認為，第一階段通常發生在人生較早時期，包括感染、外傷、DNA損傷或基因突變等。雖然人體多半能修復或控制這些損傷，但部分問題可能長期潛伏於體內，並未真正消失。

研究指出，第二階段則發生於年老後。隨著免疫系統與細胞功能逐漸衰退，人體原本壓制這些潛在問題的能力開始下降，過去被控制的病毒、損傷或基因異常，便可能逐漸演變為疾病。

研究團隊舉例，帶狀庖疹病毒可能在人體潛伏多年，直到免疫力下降後才重新活化；年輕時累積的關節損傷，也可能在老化後逐漸演變成退化性關節炎。

研究也提到，部分遺傳性基因突變可能長年沒有症狀，但隨著細胞老化，未來罹患癌症或纖維化疾病的風險也可能提高。

研究整合演化理論 盼成為未來預防老化疾病新框架

研究團隊表示，這套理論結合演化生物學與近代醫學研究，試圖解釋為何許多疾病集中出現在老年階段。研究人員認為，人體在年輕時較容易受到自然選擇保護，但進入老年後，部分不利身體的生理機制便可能逐漸浮現。

研究也引用線蟲實驗指出，早期機械性損傷可能在老年階段演變為致命感染。研究團隊認為，類似現象也可能存在於人類。

不過研究團隊也強調，這項研究主要屬於理論模型與文獻回顧，目前並非直接人體實驗證據。未來仍需更多研究確認，不同早期損傷與老化疾病之間的實際關聯性。

研究人員表示，若未來能更早減少身體損傷，或延緩老化後出現的不利生理變化，或許有機會降低癌症、感染與慢性疾病風險。

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