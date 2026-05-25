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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高溫狂飆！ 當心「疲倦」恐是熱傷害前兆 醫：室內也會中暑

2026/05/25 13:54

胸腔暨重症科醫師黃軒指出，熱傷害初期常出現異常疲倦、全身無力、頭痛、噁心想吐，提醒與一般疲勞不同，在陰涼處休息仍不易緩解須當心；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症科醫師黃軒指出，熱傷害初期常出現異常疲倦、全身無力、頭痛、噁心想吐，提醒與一般疲勞不同，在陰涼處休息仍不易緩解須當心；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫飆高，熱傷害不可輕忽。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，很多人以為熱衰竭就是熱中暑，會出現昏倒、抽搐、體溫飆高等症狀，但臨床上許多熱傷害患者最早出現、且最容易忽略的症狀，其實是疲倦感。此外，熱衰竭與熱中暑在醫學上並不同，熱衰竭是身體缺水缺鹽，神智仍清醒；熱中暑則是大腦已被高溫影響，神智出現異常，延誤救治恐增器官損傷風險。他並提醒，炎夏室內也可能發生熱傷害。

黃軒於臉書粉專發文表示，常見熱傷害警訊，包括以下不同階段：初期常出現異常疲倦、全身無力、頭痛、噁心想吐，與一般疲勞不同，在陰涼處休息仍不易緩解；中期因大量排汗流失電解質、脫水，導致心跳加速、肌肉抽筋；警戒期會出現頭暈、站起來眼前發黑；若呈現意識混亂或反應遲鈍，則可能已進入危險階段。

熱傷害惡化4大階段

黃軒說明，熱傷害其實是一個連續病程，並非突然發生。從正常到危急，中間有明確的惡化4階段：

階段1輕度熱傷害：暴露高溫後出現輕微不適。身體散熱系統仍在努力運作中；常見症狀為疲倦、口渴、皮膚發紅、輕微頭痛。

階段2熱衰竭：大量水分與電解質流失，血壓下降，心臟加速代償。此時神智仍清醒，是處理的黃金時機；常見症狀為頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、心跳加速、肌肉抽筋、站起眼前發黑。

階段3熱中暑前兆：體溫持續升高，大腦開始受影響。出現任何神智異常，必須立即送醫；常見症狀為說話奇怪、方向感混亂、走路不穩、反應遲鈍。

階段4熱中暑：體溫超過40°C，大腦、腎臟、肝臟、心臟同時受到高溫損傷，延遲1分鐘器官損傷風險增加；常見症狀為意識混亂、抽搐、昏迷、多器官衰竭風險。

熱衰竭 vs 熱中暑

此外，黃軒進一步說明，醫學上「熱衰竭」與「熱中暑」其實有所差異。熱衰竭是身體缺水缺鹽在求救，患者神智仍清醒，可正常對話；體溫通常低於40°C；皮膚濕冷、大量流汗；及時降溫補水，可在數十分鐘至數小時改善。至於熱中暑為醫療急症，因體溫調節系統失控，大腦與器官受高溫損傷，患者意識會出現異常、混亂、語無倫次、不知身在何處；體溫通常超過40°C，皮膚乾熱（有時仍有汗）且發紅，延誤就醫恐導致多器官衰竭或死亡。

黃軒提醒，炎夏最危險的地方不一定在戶外，近年醫學研究發現，相當多熱傷害案例發生在室內。如無冷氣老舊住宅、冷氣失效環境、鐵皮屋/工廠、密閉車廂、頂樓房間、密閉作業場所等。當室內溫度持續超過32–35°C，即使坐著不動也可能發生熱衰竭，尤其長者與慢性病患者需特別當心。

預防熱傷害6大重點

至於如何預防熱傷害？黃軒建議掌握以下重點：1.不要等口渴才喝水，炎熱天氣下，每小時至少補充500ml水分，戶外活動可選含電解質飲料。2.避開上午10點至下午4點高溫時段進行戶外活動。3. 外出穿著輕薄淺色透氣衣物，戴帽子、撐陽傘做好防曬，減少直接吸收太陽輻射熱。4. 室溫控制在26–28°C以下，保持室內環境涼爽。5.每日定期關心長者，確認居住環境溫度。6.服用利尿劑、降血壓藥者，應主動告知醫師，了解藥物在高溫下的注意事項。

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