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健康 > 抗老養生 > 運動復健

祖孫齊增強抵抗力！「噴射機阿嬤」健走賺好康 大同區幼童打完疫苗拿禮物

2026/05/25 13:09

年近9旬的「噴射機阿嬤」潘秀雲表示，健走是最簡單的運動，只要換雙布鞋、推開大門即可，每天10分鐘也好。（記者董冠怡攝）

年近9旬的「噴射機阿嬤」潘秀雲表示，健走是最簡單的運動，只要換雙布鞋、推開大門即可，每天10分鐘也好。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕勇腳走出健康力，寶貝接種保護力！年近9旬的「噴射機阿嬤」潘秀雲今（25）表示，健走是最簡單的運動，只要換雙布鞋、推開大門即可，每天10分鐘也好，她自豪地說「我喜歡動，所以不太需要用到健保卡！」以前帶隊健走前，習慣先行探勘路線確認安全，市府25日起推出「台北健走趣」活動，「有健行筆記APP可看，很好！」此外，設籍大同區且於2019年至2026年出生的學齡前幼童，6月30日前完成應接種的疫苗，可獲小禮物與獎狀證書。

「走路就能集點！」台北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，5月25日起至10月25日止，「台北健康趣」透過活動平台結合智慧載具與集點賽制，兩階段推出四大關卡，完成指定任務可兌換好禮並抽獎，包括超值商品禮券、Apple Watch、Dyson造型器、健身環等計逾百份，詳細資訊可至活動網站（https://www.walkintaipei.com.tw ）查詢。

第一階段即日起開跑，「問答挑戰賽」完成健康體位、身體活動及均衡飲食等知識問答，即可集點；「加碼挑戰趣」結合「台北大縱走」及「環騎台北」等，上傳參賽證明，可以加碼獲點。第二階段6月15日啟動，「輕鬆趴趴走」運用活動APP，或是截圖上傳健走軌跡累積里程數，每月達標30公里，即可參加月月抽獎；「台北尋寶趣」按指定健走路線依循軌跡尋找「穀物寶寶」，也能累點。各區完成1條健走路線，再領限量版榖物寶寶毛巾，今年新增「分隊趣味賽」，系統隨機分隊賽制增加趣味性。

設籍大同區且於2019年至2026年出生的學齡前幼童，6月30日前完成應接種的疫苗，可獲小禮物與獎狀證書。（記者董冠怡攝）

設籍大同區且於2019年至2026年出生的學齡前幼童，6月30日前完成應接種的疫苗，可獲小禮物與獎狀證書。（記者董冠怡攝）

另提醒，設籍大同區並於2019年至2026年出生、未入小學者，6月30日前完成該年齡層應接種的疫苗，憑兒童健康手冊及健保卡至大同區健康服務中心，可獲「勇氣小超人—任務達成證書」，現場設置專屬拍照框及小禮物，讓小超人們秀出獎狀紀錄勇敢的一刻。

大同區健康服務中心主任黃芳雅說，5月30日（週六）上午在台北市立聯合醫院大同門診部，開設假日門診，當天完成接種疫苗的小朋友，除了領取證書與使用拍照框，還能帶回散步造型氣球，限量100個。

衛生局補充，台灣現行常規疫苗接種自出生至學齡前共涵蓋9種疫苗、共約19劑次。北市聯醫兒童醫學部長方麗容指出，小一新生家長在入學前都會收到預防接種通知書，提醒滿5歲至入小學前之幼童，應於9月開學前完成「四合一疫苗」及「MMR疫苗第2劑」，這兩劑疫苗可同時接種於不同部位，確保學童進入國小前產生完整保護力。

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