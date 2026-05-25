孟加拉麻疹疫情失控！逾500童病逝 疫苗中斷引發「免疫缺口」

麻疹傳染力極高，通常需達95%以上疫苗覆蓋率，才能形成群體免疫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國際麻疹疫情持續延燒，孟加拉近期爆發近年最嚴重麻疹疫情，已有超過500名兒童死亡，引發全球關注。我國衛福部疾管署指出，這波疫情與COVID-19期間常規兒童疫苗接種中斷，造成「免疫缺口」有關，也再次凸顯疫苗接種的重要性。

疾管署副署長曾淑慧表示，孟加拉在疫情前，麻疹第一劑疫苗覆蓋率約達97%，第二劑約83%，但COVID-19疫情期間，因封城、醫療資源轉向防疫、家長減少帶孩子就醫，以及偏遠地區疫苗外展服務中斷，導致大量兒童錯過接種時機。疫情後，部分地區第一劑接種率下降至81%至85%，第二劑甚至降到約70%。

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她指出，麻疹傳染力極高，通常需達95%以上疫苗覆蓋率，才能形成群體免疫。一旦接種率下降，未具免疫力的孩童便會逐漸累積，當病毒重新進入人口密集地區後，就容易迅速引爆大規模疫情。

目前孟加拉政府已在World Health Organization、United Nations Children’s Fund及Gavi, the Vaccine Alliance協助下，展開全國性麻疹／德國麻疹疫苗補接種計畫，優先針對高風險地區及5歲以下兒童施打疫苗，同時強化病例監測、實驗室檢驗與社區通報。根據WHO與UNICEF規劃，這波行動預計替超過2000萬名兒童補打疫苗，成為孟加拉近年最大規模的兒童疫苗補種計畫之一。

疾管署表示，目前台灣麻疹／德國麻疹混合疫苗（MMR）第1劑與第2劑接種率皆超過97%，整體群體免疫力高，因此目前對孟加拉旅遊疫情建議仍維持第二級「注意（Alert）」。

疾管署提醒，麻疹屬高傳染性疾病，可透過空氣與飛沫傳播，感染後可能出現高燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎及全身紅疹，嚴重時甚至可能引發肺炎、腦炎等併發症。家長應依時程帶孩子完成MMR疫苗接種，若近期有前往流行地區旅遊，返國後出現疑似症狀，也應戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史。

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