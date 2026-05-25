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健康網》WHO示警伊波拉疫情拉警報！ 感染方式、高風險族群一次看

2026/05/25 12:08

世界衛生組織秘書長譚德塞25日稱，剛果民主共和國已發現逾900起疑似伊波拉病例，疫情持續威脅非洲多國。（法新社資料照）

世界衛生組織秘書長譚德塞25日稱，剛果民主共和國已發現逾900起疑似伊波拉病例，疫情持續威脅非洲多國。（法新社資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕伊波拉（Ebola）病毒疫情持續威脅非洲多國，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已證實，剛果民主共和國已發現超過900起疑似病例，其中確診病例達101起。有關伊波拉感染方式，疾管署表示，目前仍主要透過直接接觸感染者血液、體液或受污染物品傳播，並沒有證據顯示具空氣傳播能力，也不像一般呼吸道病毒容易在人群中快速擴散。

剛果民主共和國衛生部24日晚間指出，國內3個省共通報了204起死亡病例，世界衛生組織先前已經宣布，此次伊波拉疫情構成國際關注公共衛生緊急事件。

疾管署近日曾表示，WHO根據最新疫情證據，調升剛果民主共和國伊波拉病毒感染風險評估等級，由原先「高（high）」提升至「非常高（very high）」。我國目前也尚無任何確診或疑似病例，因此疾管署表示，台灣暫時維持「旅遊疫情建議」第2級警示，提醒民眾赴當地旅遊應採取加強防護措施。此次疫情由較罕見的Bundibugyo型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）引起。尚無獲核准、專門針對此型病毒的疫苗或治療方式。

伊波拉病毒感染方式、疾病的症狀一次看

疾管署衛教資料歸納伊波拉病毒感染方式、高風險族群，與疾病的症狀，提供給民眾參考：

●什麼是伊波拉病毒感染？

伊波拉病毒感染是人及靈長類（猴子、大猩猩及黑猩猩）的一種嚴重致命疾病。伊波拉病毒首度發現於1976年，同時間爆發的兩起疫情，一起在剛果民主共和國，另一起在蘇丹的偏遠地區。伊波拉病毒的起源未知，但根據研究，果蝠可能是該病毒的天然宿主。

●人類如何感染伊波拉病毒？

人類透過直接接觸受伊波拉病毒感染動物的血液、分泌物、器官或其他體液而感染，尤以破損皮膚接觸感染風險更大。伊波拉病毒不會經由水、蚊蟲叮咬傳播。在非洲地區，曾經發生因處理感染伊波拉病毒而生病或死亡的大猩猩、黑猩猩、果蝠、猴子、森林羚羊及豪豬等動物而感染的個案，因此應避免接觸這些高危險性動物，包含撿拾在森林中已死亡的動物，或是處理牠們的生肉。

一旦人類因接觸感染伊波拉病毒的動物而受感染，此疾病可藉著人傳人方式於醫院或社區中擴散。人與人之傳染是因直接接觸到被感染者或其屍體之血液、分泌物、器官、精液，或是間接接觸被感染者體液污染的環境（例如衣服、床罩或針頭等）。

若醫護人員未配戴適當的個人防護裝備（如手套等）照顧病患，則會造成院內感染。另葬禮儀式中直接接觸屍體，亦在疾病傳播中扮演重要角色。

●哪些人感染風險較高？

因為直接接觸受感染患者及遺體的機會大，因此，醫護人員、家人、朋友、親密接觸者、參與遺體處理的人員，以及雨林中直接接觸死亡動物的獵人，受到感染的風險將相對較一般人高許多。

●疾病的症狀為何？

伊波拉病毒感染後初期症狀包括突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛與咽喉痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭，個案死亡率可高達9成。實驗室檢驗則發現白血球、血小板降低、凝血功能異常與肝功能指數上升。潛伏期為2到21天，感染者在尚未出現症狀之前並不具傳染力。

●伊波拉病毒可以透過性行為感染嗎？

有報告顯示痊癒病患之精液中仍有病毒，且可經性行為傳染。

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