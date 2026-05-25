新竹臺大一站式產孕照護 陪伴日籍家庭異鄉迎接新生命

T太太攜新生兒回院追蹤產後恢復情形，並與婦產科醫師林冠廷（右1）、國際醫療中心護理師温佳筠（左1）合影留念。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一對日籍夫婦外派來臺，太太因屬高齡妊娠並合併妊娠糖尿病，孕期需持續追蹤血糖控制與胎兒狀況，由新竹臺大分院國際醫療中心協助，從孕期產檢、跨科別診療、生產到新生兒照護，一路陪伴他們在異鄉迎接新生命，展現語言無礙、醫療無國界的精神。

新竹臺大分院表示，國際醫療中心自2022年成立以來，首例完成「產檢－生產－產後－健兒追蹤」一站式整合照護的國際家庭。日籍T太太為高齡妊娠並合併妊娠糖尿病，院方安排具日語溝通能力的婦產部林冠廷醫師與代謝內分泌科林以茀醫師共同照護，並結合日文口譯服務，協助醫療團隊與病人及家屬順暢溝通，降低異地就醫的不安與壓力。

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生產過程於院內情境感知樂得兒待產室，透過整合待產、生產與產後初期照護的空間設計，提升照護連續性與舒適度。新生兒出生後，由醫護團隊進行常規觀察與篩檢；期間發現新生兒出現黃疸症狀，立即安排住院接受照光治療與持續監測。

新生兒住院期間由小兒部呂怡萱醫師主治照護，經治療後黃疸指數恢復正常，順利健康出院；雖然語言不同，醫護團隊溫暖陪伴與專業照護，出院時T太太特別以手寫卡片表達感謝。之後半年，T太太持續回院進行產後恢復與血糖追蹤，新生兒也依時程完成疫苗接種及健兒門診追蹤。

新竹臺大分院國際醫療中心國際長黃崧溪表示，國際醫療中心以跨科整合與多語支持為核心，提供外籍人士在臺就醫所需的門診協調、語言協助及醫療流程整合服務；未來也將持續強化婦幼與國際醫療整合照護，提供更多外籍家庭專業、友善且安心的醫療環境。

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