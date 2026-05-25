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健康網》23歲千萬網紅罹血癌 淚揭3年只喝含糖飲 醫警4大風險免疫恐崩盤

2026/05/25 13:02

23歲越南千萬網紅Dan Thy自曝罹患血癌。（圖擷取自IG @thybabiii）

23歲越南千萬網紅Dan Thy自曝罹患血癌。（圖擷取自IG @thybabiii）

〔健康頻道／綜合報導〕在TikTok擁有千萬粉絲的越南網紅Dan Thy，近日突然宣布罹患血癌，消息一出，引發粉絲震驚與關注。她坦言雖不菸不酒，但長期熬夜，且3年來每天喝4、5杯含糖飲，幾乎不喝白開水。科博特診所院長劉博仁曾指出，血癌並非一夕形成，而是白血球失控增生所導致，提醒日常應避免加工食品、作息混亂、長期壓力大、暴露於毒素等4大風險，才能守住免疫防線。

現年23歲的Dan Thy以精緻妝容、變裝短影音在社群平台擁有超高人氣。日前她突然上傳影片，面容憔悴向粉絲說明自己罹患血癌情況。她表示，因工作長期作息混亂，生活幾乎日夜顛倒。此外，她說，自己長達3年幾乎不喝白開水，每天反而會飲用4、5杯奶茶、抹茶拿鐵等含糖飲品。希望透過自己的經歷，提醒更多年輕人重視健康與生活作息。

血癌4大風險因子

劉博仁曾於臉書粉專發文指出，白血球原本是保護人體的免疫大軍，一旦基因出錯、開始「失控增生」，就會擠壓正常的紅血球與血小板，導致容易感染、容易瘀青、出血、長期疲倦、臉色蒼白。至於引起疾病的關鍵為何？他進一步說明，日常應多留意以下常見卻易忽略的4大風險：

飲食太加工、太甜、太油：常吃炸物、含糖飲料、燒烤，讓身體長期處在「氧化壓力＋慢性發炎」的環境。另，農藥、塑化劑、重金屬殘留，也會慢性傷害造血系統。

睡眠不足、作息混亂：熬夜、輪班造成生理時鐘失調，干擾免疫與DNA修復，突變更容易溜過身體防疫檢查。

長期壓力大：壓力荷爾蒙（如皮質醇）長期升高，免疫被壓制，發炎無法退卻。

毒素暴露：如苯含量，包括：油漆、溶劑、汽油蒸氣、燃燒產物都有毒素，且與白血病的關聯證據非常確定；農藥使用與暴露越多，白血病與淋巴癌風險越高；吸菸是急性骨髓性白血病的已知危險因子，吸菸越久、量越大，風險也越高。

劉博仁提醒，飲食、睡眠、壓力管理對「白血病的直接因果」證據雖仍在研究中，但對整體免疫與癌症預防已經很確定；而苯、農藥、吸菸對血液腫瘤的證據最扎實。建議不妨從吃、睡、壓力、毒素等4個面向，幫自己守住免疫系統的防線。

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