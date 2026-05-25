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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高血壓藥不是永遠停不了！ 醫曝3關鍵 有機會成功停藥

2026/05/25 11:42

研究發現，部分初期高血壓患者若沒有嚴重心血管疾病，透過少鹽飲食、規律運動等作息調整，仍有機會在醫師評估下減藥甚至停藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，部分初期高血壓患者若沒有嚴重心血管疾病，透過少鹽飲食、規律運動等作息調整，仍有機會在醫師評估下減藥甚至停藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一旦民眾開始吃高血壓藥就不能停了嗎？多數民眾聽到高血壓，擔心「一吃就是一輩子」而不願治療。中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所心臟科醫師劉中平提醒，高血壓若長期不控制，可能增加腦中風、心臟病甚至失智風險。當然也有好消息，研究發現部分初期高血壓患者若無嚴重心血管疾病，透過少鹽飲食、多運動和規律生活等生活作息調整，未來仍有機會停藥。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，許多患者坦言，拖了好幾年不治療，就是因為相信「血壓藥吃了不能停」的說法。事實上，血壓控制很重要，而且高血壓是老化的疾病，隨著年紀增加血壓會自然上升，如果不控制會導致腦中風、心臟病、甚至失智症的危險，所以若有高血壓情況，病患一定要在醫師的評估後用藥控制。

劉中平說明，研究顯示如果吃高血壓藥後，沒有正當理由就停止的話，會增加心臟病爆發的風險3倍以上，因此更讓醫生不敢輕易幫病人停藥。多數病人的確會因為這樣的做法，導致不敢吃藥，往往延誤了病情。在臨床上，超過一半的患者也曾向他抱怨「他們拖延很久不敢吃血壓藥的原因，就是怕開始吃藥後再也不能停止」。

劉中平也引述最新的研究表示，超過3成的患者，如果沒有心血管疾病，而且是初期的高血壓，如果好好飲食控制、少吃鹹、多運動和規律生活，有機會成功將藥物停下來。同時，法國的學者也發現，擔心藥物吃了不能停是造成患者不敢開始治療的因素之一，因此讓大家了解高血壓仍有辦法用非藥物的方法改善，可減少醫療的抗拒。

劉中平強調，雖然高血壓是老化疾病，要自我控制血壓不容易，仍有不少患者在醫生的協助下，成功地控制自己的血壓，最後不必再服藥。換句話說，如果症狀穩定，而且血壓恢復正常，病患的確可在醫生的同意下停止用藥。

劉中平總結，民眾不妨及早請醫師評估血壓和心血管疾病的風險，及早開始治療，包括藥物及非藥物的方法和生活的調整，這才是最重要的。

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