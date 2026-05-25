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健康 > 抗老養生 > 運動復健

不只是防貧血 研究揭維生素B12缺乏即牽動肌肉老化與體力

2026/05/25 11:27

研究發現，維生素B12除了與神經與紅血球生成有關，還可能影響肌肉能量代謝與老化機制；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究發現，維生素B12除了與神經與紅血球生成有關，還可能影響肌肉能量代謝與老化機制；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕維生素B12長期被認為與紅血球生成、神經健康有關，但美國最新研究發現，它對人體的影響可能比想像更廣。研究顯示，B12可能參與肌肉能量代謝與老化機制，即使只是輕微不足，也可能影響肌肉量、體力與細胞面對老化壓力的能力。

根據科普網站《SciTechDaily》報導，美國康乃爾大學（Cornell University）研究團隊在《營養學期刊》（The Journal of Nutrition）發表研究，發現B12缺乏會影響骨骼肌粒線體的能量生成能力。研究人員在老鼠實驗中觀察到，補充B12後，老年鼠的肌肉粒線體功能出現改善。

研究主持人菲爾德（Martha Field）表示，骨骼肌本身對能量需求極高，而粒線體正是細胞產生能量的重要場所。研究團隊進一步發現，B12除了與能量代謝有關，也可能影響脂質代謝、細胞壓力調節與老化相關機制。

研究中另一項觀察則顯示，B12不足的老鼠，肌肉量與肌力維持能力都較差。研究人員認為，這代表即使未出現典型缺乏症狀，較低的B12狀態仍可能讓身體更難承受老化與代謝壓力。

高齡族群較常不足 人體效果仍待驗證

研究指出，B12不足在高齡族群並不少見，素食者、吸收功能較差者也屬高風險族群。部分研究估計，已開發國家約每4名老年人，就有1人處於B12偏低狀態。

不過研究團隊也強調，目前結果主要來自細胞與動物研究，尚未完成人體臨床驗證，未來仍需進一步確認B12是否能實際改善人類的肌肉老化與能量代謝問題。

研究人員表示，未來若能建立更精準的營養檢測方式，或許有機會依據個人體質與代謝狀況，調整不同的營養補充策略。

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