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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高齡婦胸悶拖一週引發急性心肌梗塞 醫療團隊成功搶命

2026/05/25 11:26

針對高齡族群預防心肌梗塞，心臟內科醫師郭哲瑋建議，應積極控制三高，尤其曾有多年糖尿病、高膽固醇病史者更需嚴格管理。（記者廖雪茹攝）

針對高齡族群預防心肌梗塞，心臟內科醫師郭哲瑋建議，應積極控制三高，尤其曾有多年糖尿病、高膽固醇病史者更需嚴格管理。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕80歲婦人患有高血壓、糖尿病及高膽固醇，胸悶不適卻隱忍多日，直到胸悶加劇、喘不過氣，才緊急掛急診，經抽血和心電圖檢查後診斷為急性心肌梗塞，且左前降支動脈已完全阻塞，血塊甚至因拖延過久出現硬化現象，加上天生血管結構異常彎曲，手術難度極高；所幸醫療團隊治療近3小時，成功打通血管、裝了1個支架，將患者從鬼門關前救回。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟內科醫師郭哲瑋表示，患者到院時已出現心臟衰竭徵象，抽血心肌酵素高達1.5ng/ml，比正常應小於0.023高出許多，心臟超音波顯示心肌收縮功能下降，冠狀動脈已呈現幾乎完全阻塞狀態，推估心肌梗塞發生已接近1週。更棘手的是，患者阻塞血管內的血塊已逐漸硬化，加上血管呈現罕見「雙90度急轉彎」構造，如同道路連續髮夾彎，與一般僅有單一平滑彎曲的血管截然不同，使導管與器械推進極為困難。

郭哲瑋指出，團隊使用處理慢性完全阻塞病灶的高階特殊導絲，以及雙腔導管和微導管輔助，透過多次角度調整與精準操作，最終成功突破已硬化阻塞的血塊，順利置放1支支架恢復血流。

急性心肌梗塞患者的血管呈現罕見「雙90度急轉彎」構造，醫療團隊透過精準操作，成功突破已硬化阻塞的血塊，順利置放1支支架恢復血流。（中醫大新竹附醫提供）

急性心肌梗塞患者的血管呈現罕見「雙90度急轉彎」構造，醫療團隊透過精準操作，成功突破已硬化阻塞的血塊，順利置放1支支架恢復血流。（中醫大新竹附醫提供）

郭哲瑋強調，若該患者能在症狀發生初期就醫，血塊尚未硬化，手術時間與難度都可大幅降低。許多長者對胸悶、喘、冒冷汗等警訊常抱持「忍一下就過去」的心態，卻可能因此錯過黃金治療期。心肌梗塞最可怕的不僅是血管阻塞本身，更可能引發心衰竭、致命性心律不整、瓣膜逆流，甚至心臟破裂，嚴重時恐猝死。

針對高齡族群預防心肌梗塞，郭哲瑋建議，應積極控制三高，尤其曾有多年糖尿病、高膽固醇病史者更需嚴格管理。目前高風險患者壞膽固醇建議控制在55以下，糖化血色素最好維持6.5以下。此外，可定期接受冠狀動脈電腦斷層等健康檢查，提早掌握血管健康狀況。 

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