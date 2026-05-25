性功能下降別隱忍或自行進補 醫警：可能攸關生命警訊

張哲綱醫師提醒，勃起功能障礙，可能是攸關生命的警訊，若有相關問題，應及早就醫。（新營醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕根據統計，50歲以上男性中，約有一半面臨不同程度的勃起功能障礙，多數人將其視為壓力或正常老化，選擇隱忍或自行進補，衛生福利部新營醫院泌尿科醫師張哲綱示警，勃起功能障礙，可能是攸關生命的警訊，臨床研究發現，勃起功能障礙通常會比心肌梗塞或腦中風提早3至5年出現，成為少數能被病人主動察覺的血管疾病訊號。

張哲綱表示，男性陰莖動脈直徑僅約1至2毫米，比心臟與腦部血管更細，一旦發生動脈粥狀硬化，往往最先影響血流供應，「同樣的血管問題，在陰莖是勃起困難，在腦部就是中風。」

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張哲綱指出，臨床上常見患者因性功能問題求診，進一步檢查後才發現血糖過高、血脂異常、血管彈性下降。

張哲綱說，勃起功能出現障礙代表血管疾病仍在早期階段，透過適當介入，仍有機會逆轉風險，建議可採行地中海飲食、規律有氧運動、戒菸、定期健康檢查，改善性功能，也有效降低中風與心臟病風險。

他呼籲，若出現相關問題，應勇於就醫，經由專業評估找出真正原因。

張哲綱醫師提醒，性功能下降，可能是血管疾病的警訊，應及早就醫。（新營醫院提供）

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