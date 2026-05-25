飛蚊症猶如滿天星斗 小心三高惹禍

洪啟庭提醒號一旦被告知有星狀玻璃體，最好立即去檢查血糖、血壓和血脂肪，早發現早治療，若演變到眼睛出血就麻煩。（醫師洪啟庭提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕隨著年齡增長或高度近視，近7成的人曾出現過「飛蚊症」，而其中3分之1在日常生活會受其干擾，眼科醫師指出，臨床上曾遇過出現「星狀玻璃體」的特殊飛蚊症者，檢查時玻璃體內滿滿的都是白色、反光的鈣化脂質小球，猶如滿天星斗，而且主要以患有三高的病患居多。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，飛蚊症是當背景是白色或藍色時，會看見到眼前有類似蚊子、黑點、線條、蜘蛛網或毛毛蟲狀的小陰影飄來飄去，越想直視它們，卻會跟著眼球轉動而飄走。年齡越大、機率越高。40歲以上約42%的人有飛蚊前兆，到了80歲，機率更高達87%。特別是高度近視者、眼睛受過外傷或動過手術者、與三高患者。

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亮晶晶的鈣化脂質小球，會隨著眼球的轉動而微微飄動。（醫師洪啟庭提供）

「星狀玻璃體症」為特殊的飛蚊症，全球盛行率僅1% 。（醫師洪啟庭提供）

洪啟庭表示，臨床上曾遇過患者出現更嚴重的星狀玻璃體症，其盛行率全球平均為1%，大多數患者的視力完全不受影響，或者只受到極輕微的干擾，年齡越大者越常見，也無特殊治療方法。眼科醫生從外面看進去會覺得患者的眼睛如滿天星斗，其成分屬於鈣鹽與磷脂質的複合物，這些亮晶晶的顆粒會隨眼球的轉動而微微飄動，但不會牽扯或拉扯視網膜。

洪啟庭說，有星狀玻璃體症者罹患糖尿病機率約為常人的 2.5倍，罹患高血壓的機率則約為 1.8倍，這些眼疾都有相當比例會有視網膜出血。建議民眾可以做的是一旦被告知有嚴重的星狀玻璃體時，最好立即去檢查血糖、血壓和血脂肪，早期發現早治療，若演變到眼睛出血就麻煩了。

星狀玻璃體症患者的玻璃體內，滿滿的都是白色且反光的小球，這些小球的成分是鈣化脂質。（醫師洪啟庭提供）

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