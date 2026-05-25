健康網》別再誤會基改食品！ 醫破解迷思 揭3原則安心吃

醫師邱筱宸指出，基改食品經安全評估後，並無明確健康風險證據；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾選購豆漿或黃豆製品時，擔心選擇「基改」食物有損健康。婦產科醫師邱筱宸指出，基改食物不會改變人體基因，面對基改食物，不必過度恐慌，日常飲食可把握依需求選擇非基改或有機、飲食多元化，與減少超加工食品等3大原則，守護健康。

邱筱宸於臉書發文分享，從預防醫學的角度來看基改食物，基改食物無法改變我們的基因。民眾可將DNA想成一本超長的說明書，食物吃進肚子，消化道就像一台碎紙機，會把這本說明書連同蛋白質一起，剪成細碎的小紙屑。「這些小紙屑沒辦法重新拼回去，更不可能跑進我們的基因。」這意味著，民眾就算吃了基改黃豆，基因也不會被改造。

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邱筱宸說明，WHO、美國FDA與美國國家科學院等機構，目前的大致立場一致，若已經通過安全評估、核准上市的基改食品，沒有明確證據顯示它比傳統作物更不安全，因此民眾不需要恐慌。

基改多為「耐除草劑」設計

常見基改黃豆多為了「耐除草劑」設計。邱筱宸表示，這樣的設計雖有助農業管理效率，但長期使用可能導致雜草產生抗性，形成「超級雜草」，進而增加除草劑使用量。研究顯示，相關作物的除草劑使用量，可能較非基改增加約28%。它的隱憂在於它連帶推高了除草劑的使用量，讓環境殘留和人體的微量暴露，變成潛在需要被關注的議題。

邱筱宸認為，基改黃豆可以安心吃，可把握以下3項原則：

●依個人需求選非基改或有機

如果特別在意除草劑或農藥，可以選擇可信賴的非基改或有機產品。這也是一種用消費去支持不同農業模式的選擇。

●飲食來源多樣化

黃豆雖然是很棒的植物性蛋白質，也需要各種豆類、全穀、堅果種子輪流搭配，營養才會更完整。

●別讓恐慌主導餐桌

比起在意基改食物，她更常提醒民眾的是，超加工食品的危害更明確，優先選原型食物。

邱筱宸總結，基改食物不會改變人體基因，民眾無須過度焦慮。真正關鍵仍在整體飲食結構與生活型態，只要回歸原型、多元與適量原則，就能兼顧健康與安心。

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