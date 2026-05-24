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不只是腫瘤測量指標！細胞實測揭醫界常用蛋白具防護機制 能阻斷癌變

2026/05/24 13:44

英國研究發現，醫界長期用來判斷癌症惡性的Ki-67蛋白，可能也參與維持細胞分裂與染色體穩定。示意圖。（取自Freepik）

英國研究發現，醫界長期用來判斷癌症惡性的Ki-67蛋白，可能也參與維持細胞分裂與染色體穩定。示意圖。（取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕醫師診斷癌症時，常會檢查一種名為Ki-67的蛋白，用來判斷腫瘤生長速度。最新研究發現，這種蛋白可能不只是評估癌症惡性的「指標」，本身還參與維持細胞穩定，幫助避免可能導致癌變的錯誤。

根據《Phys.org》報導，這項研究由英國布魯內爾大學倫敦分校（Brunel University of London）主導，並與愛丁堡大學及德國柏林工業大學合作完成，成果刊登於《發育細胞》（Developmental Cell）期刊。研究團隊指出，人體細胞每次分裂後，都必須重新整理基因「開關」，決定哪些基因啟動、哪些保持關閉，而Ki-67正參與這套重新整理機制。

研究人員利用新技術，在細胞分裂瞬間分別移除Ki-67與另外兩種蛋白Repo-Man、PNUTS，觀察細胞變化。結果發現，當Ki-67消失時，細胞內維持染色體穩定的重要區域開始受損；缺少PNUTS時，大量基因會異常同時啟動；缺少Repo-Man時，細胞甚至可能跳過原本應有的安全檢查。

研究主持人、布魯內爾大學教授瓦格納瑞利（Paola Vagnarelli）表示，研究團隊原本以為這些蛋白之間能互相補位，但結果顯示，每一種蛋白都有難以被取代的功能。一旦系統失衡，細胞就可能出現染色體數量異常，這種被稱為「非整倍體」（aneuploidy）的現象，常見於多種癌症，也與唐氏症等疾病有關。

染色體異常與發炎反應　可能存在關聯

研究團隊還發現，當染色體出現異常後，細胞內部可能啟動類似遭受攻擊時的發炎反應。研究人員認為，這或許能解釋為何部分疾病中，染色體不穩定與慢性發炎經常同時出現。

瓦格納瑞利表示，Ki-67多年來一直被當成評估癌症惡性的工具，但這項研究顯示，它可能不只是「觀察腫瘤的指標」，本身也參與防止細胞失控。不過研究團隊也強調，目前成果仍屬細胞與實驗室研究階段，距離真正應用於癌症治療，仍需更多研究驗證。

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