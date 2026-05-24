肩痛不只是「五十肩」作祟 醫：忍痛反延誤治療

鄭媽媽曾因肩關節受損難以抬手，在接受治療後登上投手丘順利完成開球，也重新找回原本的生活。（台灣肩肘關節醫學會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕超高齡化社會來臨，過去研究統計，70歲以上長者有6成存在肩關節退化或損傷情況，卻有不少長者會認為是「五十肩」作祟、延誤治療時機。對此醫師呼籲，肩關節手術已是國際上成熟且常見的治療方式，可幫助患者減輕疼痛、恢復生活品質，符合情況者也可獲得健保給付，呼籲民眾積極與醫師討論。

年逾70歲的鄭媽媽過去因為肩關節嚴重受損，連基本的抬手動作都有困難，但經「反置式人工肩關節」手術與復健後，生活順利恢復正常，日前更站上新莊棒球場，與台灣肩肘關節醫學會理事長蘇維仁、林口長庚骨科部運動醫學骨科主任邱致皓一起為富邦悍將對上統一獅賽事開球。

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蘇維仁說，許多民眾都曾聽過「五十肩」的說法，覺得上了年紀、出現肩膀疼痛是很正常的「小毛病」，導致不少長者習慣忍痛，或將其他異常肩痛誤認為五十肩，並因此延誤治療時機，健保與公開資料顯示，台灣每年接受肩關節置換手術的人數約1800例，遠低於人口規模相近的澳洲。

邱致皓指出，現今肩關節的治療方式相當多元，包含保守治療、微創關節鏡手術、人工肩關節置換手術等。（台灣肩肘關節醫學會提供）

蘇維仁提醒，肩關節是人體活動範圍最大的關節，負責多數上肢動作，與穿衣、進食等日常活動息息相關，隨著醫療技術進步，肩關節疾病已是「可治療、可恢復」的健康問題，肩關節手術也已是國際上已是成熟且常見的治療方式，只要及早診斷並接受適當治療，仍有機會改善疼痛、恢復活動能力。

此外，蘇維仁說，反置式人工肩關節過去為自費項目，自2021年起已納入健保給付，針對無法修補的巨大旋轉肌腱斷裂、合併肩關節退化或需翻修手術的患者，可在醫師評估並申請通過後使用，大幅降低經濟負擔，建議有肩關節困擾的病患，能與專業骨科醫師討論，找尋最適合自己的治療方案。

邱致皓則補充，肩關節的治療方式相當多元，臨床上通常會先採取肌力復健、口服藥物或注射治療等保守治療，觀察患者恢復情況，若評估患者較年輕，或肌腱仍可修補，可能透過微創關節鏡手術進行治療；但當肌腱出現撕裂、嚴重退化，或已無法修補時，便需進一步考慮人工肩關節置換手術。

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