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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

夏天消暑水果冷知識 研究揭愛吃西瓜者「這成分」攝取更多

2026/05/24 11:38

西瓜除了能補充水分，更含有豐富的天然瓜胺酸與茄紅素。（圖取自freepik）

西瓜除了能補充水分，更含有豐富的天然瓜胺酸與茄紅素。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕西瓜除了能補充水分，研究人員發現其中富含的天然化合物，可能也與血管功能調節有關。根據刊登在《營養素》（Nutrients）期刊的研究指出，經常吃西瓜的群眾，整體飲食習慣通常也更健康，且西瓜所含有的瓜胺酸（L-citrulline）成分，被觀察到具備幫助血管放鬆的潛力。

根據《每日科學》（ScienceDaily）報導，這項研究分析了美國國家健康與營養調查（NHANES）的資料，比較吃西瓜者與不吃西瓜者的習慣差異。結果顯示，經常食用西瓜的成人與兒童，攝取了更多的膳食纖維、鎂、鉀、維生素A與維生素C，同時茄紅素與其他類胡蘿蔔素的攝取量也顯著較高。相對地，這類受試者攝取的添加糖與飽和脂肪則較少。

由於目前多數民眾的水果攝取量仍未達到建議基準，研究人員指出，西瓜含水量高達92%且熱量低，是增加水果攝取量的理想選擇。此外，西瓜也是茄紅素的主要來源之一，這種抗氧化劑與減少身體氧化壓力呈現關聯。

富含天然瓜胺酸　研究觀察與血管擴張有關

另一項由路易斯安那州立大學（LSU）進行的臨床試驗，觀察了18名健康受試者攝取西瓜汁後的反應。研究重點在於瓜胺酸與精胺酸（L-arginine），這兩種成分是人體產生一氧化氮的原料。一氧化氮能讓血管放鬆並擴張，與維持正常循環功能有關。

數據顯示，攝取西瓜汁可能有助於在高血糖狀態下維持血管彈性。主持研究的教授瓦格納瑞利（Jack Losso）指出，雖然目前臨床樣本數僅18人，仍需更多研究證實，但現有證據支持規律攝取西瓜對健康有益。他提到，西瓜中的抗氧化劑與胺基酸成分，可能與心血管代謝健康有關。

目前相關發現仍屬於觀察性研究與小規模實驗。研究團隊提醒，西瓜不能取代現有的藥物治療，糖尿病患者在食用時仍需注意份量與糖分攝取。後續將針對長期攝取對循環系統的實質影響進行查證。

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