健康網》馬英九駁失智！研究：做這事每年風險降3.2％ 醫授護腦3秘訣

馬英九辦公室釋出馬英九影片，反駁失智謠言。（馬英九辦公室提供）

〔健康頻道／綜合報導〕前總統馬英九日前因家人拋聲明，為反駁自己絕無失智，他錄影撰寫聲明，並用毛筆字在聲明中簽下自己的名字。然而，這段影片公開後並未平息紛擾，反引起更多民眾討論。根據台大醫院神經部特聘兼任主治醫師、憶安診所神經專科醫師邱銘章指出，研究顯示提早退休與認知衰退、失智風險增加有關，甚至在60歲後，每延後1年退休，失智風險還可下降3.2%。

馬英九的健康話題，最近成為社會關注焦點，其本人亦錄影片向大眾說明自己並未失智，亦引發眾人討更多細節。事實上，因應高齡化社會失智人口快速增加，衛福部曾調查表示，社區65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，失智症類型以阿茲海默型（Alzheimer's disease）最多。

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邱銘章曾在憶安診所網站說明，臨床上常常會聽到家屬在診間說，患者的記憶力跟認知功能大概從他們退休之後就開始衰退。不少研究也都顯示提前退休在統計上確實跟認知功能的衰退有顯著相關。然而這個並不是一個直接的因果關係，分析這個現象背後的原因跟生活方式的突然改變密切相關。包括認知刺激驟減、社交互動降低以及身體活動的減少，都跟從一個原本很結構化，每天上班、跟同事見面互動、接受源源不斷挑戰的工作環境轉變到事事都要靠自己主動安排的平靜退休生活息息相關。

邱銘章提及，很多研究都顯示，延後退休可以降低失智的風險，一項於2013年發表的著名的法國人口學研究顯示，65歲才退休的人比60歲就退休的人減少了15%發生失智症的風險。而且在這個研究的結果裡還呈現了一個令人信服的「劑量依存關係」，就是在特定年齡60歲後每延後1年退休，失智症的風險就下降3.2%。這顯示持續工作對於降低失智症的風險具有累積效應，工作支持了持續的心智活動，對大腦健康具有重要性。

退休後認知刺激突然中斷

邱銘章表示，退休後最明顯的變化之一，就是大腦刺激驟減。工作期間每天需要解決問題、處理資訊與維持人際互動，大腦長時間處於運作狀態；但退休後若缺乏替代性的學習與挑戰，原本持續被訓練的認知功能可能逐漸退化。

尤其要留意的是，退休後另一個常見問題是社會互動減少。過去每天與同事、客戶建立的人際網絡，退休後可能快速中斷。研究指出，提早退休者通常較少參與志工活動與社團，社會參與程度下降，而社交孤立已被視為失智的重要危險因子之一。

失去目標傷大腦

除了生活型態改變，邱銘章直言，工作不只是收入來源，更代表生活重心與使命感。部分退休者在離開原有角色後，容易失去目標與方向感，研究也發現，退休後事件記憶快速下降的情況，特別容易出現在失去人生目標的人身上。

邱銘章總結，我們總是希望可以維持退休後的身心健康、頭腦清明的生活。目前的證據還是顯示退休後的認知衰退可以經由積極主動的實施有科學實證療效的介入，聚焦在3大基柱：1持續不斷地心智刺激；2活躍的社交互動；3規律的身體運動，才能對抗因為退休後所增加的認知衰退的風險。人可以從職場上退休，但不能從大腦、社交與運動中退休，才能遠離認知衰退，預約一個沒有失智的退休生活。

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