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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

花東醫療跨區接力 48小時救回偏鄉女嬰

2026/05/24 09:49

花蓮慈院優化兒童醫療照護計畫獲得好成果，即時為台東出生兩天的腸道閉鎖新生兒成功手術治療康復，23日小嬰兒與爸媽歡喜出院，小兒外科楊筱惠醫師（左一）與陳怡汝護理長（右一）在護兒中心歡送小嬰兒與爸媽歡喜出院。（花蓮慈濟醫院提供）

花蓮慈院優化兒童醫療照護計畫獲得好成果，即時為台東出生兩天的腸道閉鎖新生兒成功手術治療康復，23日小嬰兒與爸媽歡喜出院，小兒外科楊筱惠醫師（左一）與陳怡汝護理長（右一）在護兒中心歡送小嬰兒與爸媽歡喜出院。（花蓮慈濟醫院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕出生僅兩天的台東新生女嬰，因罹患罕見的「腸道閉鎖」無法進食並持續吐出膽汁，情況一度危急。所幸透過花蓮慈濟醫院建置的「兒童重難症遠距會診平台」，台東與花蓮兩地醫療團隊攜手接力，趕在黃金48小時內把女嬰轉診至花蓮慈院，由小兒外科醫師楊筱惠連夜完成迴腸閉鎖切除吻合術。女嬰歷經3週住院照護，日前已恢復健康平安出院。

住在台東的楊小姐上月在台東馬偕醫院足月產下女嬰，產檢過程皆無異樣，但寶寶出生後卻完全無法進食，只要一餵奶就吐出黃綠色的胃液與膽汁。台東馬偕隨即啟用遠距會診平台，與東部唯一駐地的小兒外科醫師楊筱惠進行線上評估，懷疑是小腸閉鎖，且不排除合併先天性腸旋轉不良及腸扭轉，當即決定將出生僅兩日的女嬰以保溫箱轉送花蓮慈院治療。

女嬰於5月1日送抵花蓮，適逢五一勞動節連續假期，雖然當天常態門診休診，但楊筱惠已提前在醫院待命。經影像檢查確認為遠端迴腸閉鎖後，醫療團隊隨即將女嬰送入手術室。

護兒中心陳怡汝護理長教小嬰兒的爸媽回家餵藥技巧。（花蓮慈濟醫院提供）

護兒中心陳怡汝護理長教小嬰兒的爸媽回家餵藥技巧。（花蓮慈濟醫院提供）

由於手術對象為新生兒，麻醉與呼吸道建立程序極為繁瑣。為防止嬰兒在手術過程中失溫，開刀房全程使用保溫床維持體溫，醫護團隊等同在高溫悶熱的環境下開刀，最終順利切除閉鎖腸道並完成吻合手術。女嬰術後3天即可自主進食與排便，復原狀況良好。

楊筱惠醫師指出，小腸閉鎖多發生於懷孕晚期，主要因胎兒腸道血流受阻導致局部缺血壞死，多見於空腸或迴腸末端，發生率約在五千分之一至一萬四千分之一之間。若未在黃金時間內進行手術治療，將可能引發腸壞死、嚴重感染甚至敗血症，對新生兒具致命危險。

女嬰父親蔡先生表示，孩子剛出生2天就面臨大手術，夫妻倆在手術室外十分煎熬，非常感謝台東與花蓮兩院即時啟動跨區合作，讓偏鄉的新生兒沒有因為距離錯失救命機會。

花蓮慈院表示，衛福部自2021年起推動「優化兒童醫療照護計畫」，花蓮慈院作為花東地區兒童重難症照護核心醫院，透過跨院支援撐起急重症網絡。楊筱惠自2024年起定期支援台東馬偕，她強調，偏鄉家庭光是到台東市區就醫往往就要耗費數小時，若跨區醫療網絡能多承擔一些，就能幫偏鄉孩子多爭取一點重生的機會。

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