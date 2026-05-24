健康網》綠蘆筍助腸道好菌成長 專家談營養素

營養師老辜表示，綠蘆筍也是腸道好菌的食物。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多少都吃過綠蘆筍，卻不太清楚它的營養價值。營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」表示，綠蘆筍是一種低熱量又高營養密度的蔬菜。它含有葉酸、維生素K、維生素C、鉀、膳食纖維，以及多酚與類黃酮等。其中還包含rutin、quercetin等植化素，多項研究指出，與抗氧化、心血管健康，以及發炎調節有關。

綠蘆筍優點不只這些。老辜表示，綠蘆筍也是腸道好菌的食物。它含有天然的菊糖（inulin）、果寡糖（fructooligosaccharides）等。這些屬於「益生元，prebiotics」，也就是益生菌食物的概念。

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2023年研究發現，綠蘆筍與其副產物能促進多種人體腸道菌生長，具有潛在 prebiotic effect。尤其蘆筍中的菊糖，有助於增加Bifidobacteria（雙歧桿菌）的生長、幫助腸道屏障穩定，以及調節免疫與代謝等。

老辜表示，有些蔬菜加熱後營養會下降，但綠蘆筍的有些抗氧化物，反而可能因烹調而更容易被吸收。尤其是清蒸與快炒，藉由軟化纖維，釋放出部分植化素，還能降低生味與苦味。這樣的簡單料理後，不僅苦味減少，增加進食的意願，還能更促進健康。

2025年研究發現，綠蘆筍中的rutin含量非常高，而且經過適當烹調後，部分抗氧化活性仍具有良好生物可利用性。

老辜表示，蘆筍頭，是植物生長最活躍的地方。通常胺基酸與抗氧化活性都較高，而且味道也比較鮮甜。

但中段的營養最均衡，也是非常好吃的位置。至於尾端，纖維與木質化程度最高。由於尾端最硬，也是大家最容易折掉的地方。

不過老辜表示，蘆筍中的蘆筍酸（asparagusic acid），經人體代謝後，會形成揮發性含硫化合物。這也是有些人吃完蘆筍後，發現尿味變得很特殊的主要原因。有趣的是，不是每個人都聞得到喔。因為部分人，缺少辨識這類硫化氣味的嗅覺基因變異能力。

老辜總結，生吃蘆筍，其實沒有比較營養，反而簡單煮過會讓植化素更好吸收喔。生活中，除了吃好菌，也別忘了善用蔬菜養它們喔。

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