嘉縣瑞里醫療匱乏 肝基會舉辦公益腹部超音波檢查

肝基會將醫療資源送到偏鄉，今天為嘉縣瑞里村民進行公益腹部超音波等檢查。（肝基會提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕肝病防治學術基金會（簡稱肝基會）攜手7-11統一超商「把愛找回來」公益募款平台，透過全台門市零錢捐的支持，今天上午到嘉義縣瑞里國小舉辦公益抽血癌篩、腹部超音波檢查活動，服務388人次，腹部超音波都無異常。

肝基會表示，嘉縣梅山瑞里位處偏遠山區、醫療資源相對匱乏，被列為政府公告的「2026全台健保醫療資源不足84個鄉鎮」之一，當地居民若要就醫，從瑞里開車到平地大型醫院，單趟車程就要1.5個小時，日常醫療高度仰賴定期巡迴醫療、假日急診醫療站、行動醫療車以及遠距醫療系統維持。

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肝基會攜手7-11「把愛找回來」公益募款平台，持續在全台推動免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波服務，將珍貴醫療資源送到交通不便、缺乏醫療診所、無法提供腹部超音波檢查的鄉鎮，為實現世界衛生組織2030年全面消除病毒性肝炎的願景貢獻心力。

「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」今天上午在瑞里國小圖書館進行，嘉義縣政府衛生局、嘉義基督教醫院、梅山衛生所、瑞里國小、社區總動員，其中嘉基醫療團隊出動5名肝膽胃腸專科醫師、近20位專科護理人員，為30歲以上村民提供包括肝病抽血檢測、癌症腫瘤指數檢查，及涵蓋肝、膽、胰、脾、腎的全方位腹部超音波檢查。

肝基會嘉義分會執行長、醫師陳啟益表示，肝臟是沉默的器官，當出現症狀時往往已錯失最佳治療時機，民眾若無法定期到門診追蹤，醫師的使命就是主動出擊，將超音波設備帶到他們身邊，為鄉親進行專業檢查。

肝基會表示，今受檢388人次，腹部超音波都無異常，抽血待2週檢驗結果出爐，民眾若需進一步轉診，將提供後續就醫諮詢與轉介服務，並提供經濟弱勢族群健保未給付項目的醫療經費補助。

肝基會攜手7-11統一超商深入嘉縣瑞里山區推動腹超篩檢。（肝基會提供）

肝基會攜手企業將腹部超音波等檢查帶到嘉縣偏遠山區。（肝基會提供）

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